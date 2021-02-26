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В СБУ прокомментировали опубликованный разговор Медведчука и Суркова

Там обещают изучить разговоры

сегодня, 11:30
Автор:

Гриниченко Дима

В Службе безопасности Украины прокомментировали публикацию аудиозаписей, на которых якобы разговаривают по телефону нардеп Виктор Медведчук и помощник Владимира Путина Владислав Сурков. Об этом сообщает издание Интерфакс-Украина.

В СБУ прокомментировали опубликованный разговор Медведчука и Суркова

Фото: РБК


Сообщается, что в СБУ пообещали внимательно изучить записи разговоров, на которых якобы фигурируют Виктор Медведчук и Владислав Сурков. В ведовстве заявили, что записи тщательно изучаются следователями и оперативниками на предмет наличия уголовных преступлений в словах собеседников.

25 февраля журналисты опубликовали аудиозаписи с переговорами в 2014 году, где якобы общаются Виктор Медведчук и тогдашний помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков.

На опубликованных аудиозаписях можно услышать, как люди с голосами Медведчука и Суркова обсуждают схемы незаконных поставок электроэнергии в оккупированный Крым, а также участие Медведчука в обмене пленными по предложению пятого президента Украины Петра Порошенко.

В разговоре человек с голосом Медведчука говорит Суркову о том, что Порошенко предложил ему принять участие в обмене пленными между Украиной и боевиками, и что это якобы утвердил российский президент Владимир Путин.

Владислав Сурков много лет работал в Кремле на должности помощника президента России. Его называют архитектором войны против Украины и автором плана "Новороссия", который предусматривал разделение нашей страны.

До 2019 года Суркова называли куратором украинского направления в Кремле, который отвечал за боевиков на Донбассе и ход переговорного процесса.


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Источник: https://interfax.com.ua
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