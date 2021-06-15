В Российской Федерации периодически звучат заявления о включении ОРДЛО в состав РФ - Гарань

В Российской Федерации периодически звучат такие заявления – о включении ОРДЛО в состав РФ. Об этом сообщил научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань "Комментарии-Украина".



Алексей Гарань (фото из открытых источников)

И Симонян (главный редактор RT Маргарита Симоньян – ред.) об этом говорила и во время недавнего форума в Донецке, и после. Но Россия не пойдет на это. Такой шаг — проигрышная для нее ситуация. Мировым сообществом это будет рассматриваться как прямая аннексия. С последующими санкциями. России куда выгоднее использовать ситуацию для торгов", — считает Алексей Гарань.

По его словам, официальная позиция Кремля — это территории Украины, но ей нужно предоставить особый статус — в соответствии с Минскими соглашениями, как их видит РФ.

"Которая, между прочим, до сих пор официальное не признала т.н. "ДНР" и "ЛНР". Ей выгодно удерживать ситуацию в подвешенном состоянии. В течение многих лет она так делала с Абхазией и Южной Осетией. Формально признала их лишь после российско-грузинской войны. Достаточно распространенная тактика в таких случаях. Так что — всё останется в подвешенном состоянии. При этом Россия и далее продолжит осуществлять реальный контроль над оккупированной частью Донбасса. Это отмечено и в последней резолюции Европарламента. Но с формальной точки зрения российские власти продолжат политику – признаём ОРДЛО частью Украины, но давайте им особый статус. Периодически будут забрасывать идеи – а вот мы как присоединим! Но лишь как способ давления", — добавил он.

Напомним, российский лидер Владимир Путин обвинил Украину в стягивании войск в зону боевых действий на Донбассе.

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