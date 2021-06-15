В Российской Федерации периодически звучат заявления о включении ОРДЛО в состав РФ - Гарань

В Российской Федерации периодически звучат такие
заявления – о включении ОРДЛО в состав РФ. Об этом сообщил научный директор
Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань "Комментарии-Украина".
Алексей Гарань (фото из открытых источников)
И Симонян (главный редактор RT Маргарита Симоньян
– ред.) об этом говорила и во время недавнего форума в Донецке, и после. Но
Россия не пойдет на это. Такой шаг — проигрышная для нее ситуация. Мировым
сообществом это будет рассматриваться как прямая аннексия. С последующими
санкциями. России куда выгоднее использовать ситуацию для торгов", — считает Алексей
Гарань.
По его словам, официальная позиция Кремля — это
территории Украины, но ей нужно предоставить особый статус — в соответствии с
Минскими соглашениями, как их видит РФ.
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"Которая, между прочим, до сих пор официальное не
признала т.н. "ДНР" и "ЛНР". Ей выгодно удерживать ситуацию
в подвешенном состоянии. В течение многих лет она так делала с Абхазией и Южной
Осетией. Формально признала их лишь после российско-грузинской войны.
Достаточно распространенная тактика в таких случаях. Так что — всё останется в
подвешенном состоянии. При этом Россия и далее продолжит осуществлять реальный
контроль над оккупированной частью Донбасса. Это отмечено и в последней
резолюции Европарламента. Но с формальной точки зрения российские власти
продолжат политику – признаём ОРДЛО частью Украины, но давайте им особый
статус. Периодически будут забрасывать идеи – а вот мы как присоединим! Но лишь
как способ давления", — добавил он.
Напомним, российский лидер Владимир Путин обвинил Украину в стягивании войск в зону боевых действий на Донбассе.
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