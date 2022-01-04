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В правительстве рассказали, что ждет Украина от саммита НАТО в Мадриде

Стефанишина рассказала об ожиданиях Украины от саммита НАТО в Мадриде

сегодня, 13:48
Автор:

Кравцев Сергей
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Украина не надеется, что на саммите НАТО в Мадриде будет принято позитивное решение по членству в Альянсе. Но это не означает, что Украина будет пересматривать свои планы и снижать ставки. Как передает портал "Комментарии", такую позицию озвучила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишина, пишет "Интерфакс-Украина". 

В правительстве рассказали, что ждет Украина от саммита НАТО в Мадриде

Ольга Стефанишина. Фото: Слово и дело

Вице-премьер отметила, сегодня, если не учитывать фактор российской агрессии, то Украина находится в тех же самых условиях, что и другие страны, которые недавно получили полноправное членство в Альянсе. Речь идет о таких странах, как Румыния, Болгария, Балтийские страны. Им всем пришлось находить компромисс внутри Альянса, преодолевая разногласия стран-членов НАТО. В итоге их старания увенчались успехом и было найдено компромиссное политическое решение по их членству в Альянсе. Теперь такой же путь предстоит проделать Украине.

Ольга Стефанишина подчеркнула, именно поэтому официальный Киев не строит завышенных ожиданий от предстоящего саммита, надеясь, что Украина станет членом НАТО. Тем не менее, Киев хочет получить ясность в своих ожиданиях, чтобы понимать, когда можно рассчитывать на членство.

Стефанишина выразила надежду, что Украина получит приглашение на саммит, как страна-партнер. По словам вице-премьера, это важно, как минимум потому что Украина хочет увидеть обновлённый пошаговый план, который должен включать в себя по меньшей мере 40 шагов. Также есть в планах создать Индивидуальную программу партнерства Украины с НАТО. В нее будут входить финансовый, технический аспекты, а также усиление взаимосовместимости.

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Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/general/789706.html
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Обсуждения

Игорь

сегодня, 14:12

НОРМАЛЬНОЕ правительство страны стараются сделать жизнь людей лучше, а эти мечтают вдолбить нас в одно или другое гомно, объясняют, что жить будем как в Германии, а почему не как в Греции или Болгарии, мы в 2013 году жили лучше чем они.

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