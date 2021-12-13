В правительстве негативно оценили деятельность главы ГИЯРУ Плачкова: что для него это означает

Кабинет министров дал негативную оценку деятельности главы Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) Григория Плачкова. В правительстве считают, что он своей деятельностью тормозит развитие программ и сотрудничество с США для разрушения энергетической зависимости от России. Об этом сообщает издание "Факты".

Григорий Плачков. Фото: "Факты"

"У нас есть ряд замечаний к работе Государственной инспекции ядерного регулирования. Речь идет о том, что этот орган имеет четко очерченные законодательством функции и не всегда их соблюдает, — заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. — Также видим, что во время работы создавались препятствия для сотрудничества с нашими партнерами. В частности, ГИЯРУ отказывалась сотрудничать с ГП "НАЭК "Энергоатом" по внедрению реакторной технологии Westinghouse AP-1000, также затягивала выдачу лицензии на эксплуатацию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. Инспекция безосновательно потребовала дополнительную информацию, не предусмотренную действующим законодательством. Кроме того, мы видим затягивание инициатив, касающихся построения новых блоков — утверждение кадастра площадок под строительство", — издание передает слова Галущенко.

СМИ сообщает, что в правительстве уточнили, что по результатам оценки деятельности в 2021 году государственных служащих, занимающих должности государственной службы категории "А", Плачков получил оценку "негативная". Это, согласно законодательству, должно повлечь увольнение госслужащего.

В материале отмечается, что глава ГИЯРУ организовал пресс-конференцию, где пытался опровергнуть обвинения в свой адрес. В частности, он ответил на вопросы народного депутата от "Слуги народа", члена Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Анны Скороход, почему происходит затягивание выдачи разрешительных документов на сооруженное по американской технологии компании "Холтек" Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ)? По ее словам, недавно совершенно безосновательно и в нарушение норм действующего законодательства ГИЯРУ было добавлено 14 новых позиций в уже утвержденный план лицензирования Централизованного хранилища. Тем временем Украина вынуждена ежегодно платить России 200 млн долларов за отправку туда отработанного топлива.

"Объект действительно позволяет экономить от 136 до 200 млн долларов, — рассказал глава ГИЯРУ Григорий Плачков. — Но это очень сложный объект, поэтому эксплуатационной организации необходимо пройти все этапы и действия согласно действующим нормам и правилам для получения разрешения на ввод в эксплуатацию. У нас очень много замечаний к предоставленным документам. Кроме того, ГИЯРУ вправе потребовать дополнительные документы. В частности, наши дополнительные замечания касаются первоначального отчета по анализу безопасности, систем контроля радиационной безопасности, а также вопросов, которые я не могу разглашать из соображений защиты государственной тайны", — уточнил глава ГИЯРУ.

Кроме того, как пишет издание "ФАКТЫ", Плачков признал, что ведутся переговоры по поводу содействия инспекторам МАГАТЭ в доступе на объекты в "ДНР" и "ЛНР", где находятся ядерные материалы. Хотя детали этих переговоров и с кем из представителей оккупационных властей они проводятся, Плачков не сообщил, ссылаясь на государственную тайну.



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