В партии "Слуга народа" объяснили, какие тезы рассылали депутатам

Заместительница главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, объяснила какую именно информацию рассылали всем депутатам пару дней назад. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Это не "темники". Это наши внутренние месседжи, аналитика. Фракция имеет право рассылать своим депутатам любые документы и бумаги, чтобы они имели данную аналитику под рукой. Сейчас даже приятно, что многие, не только представители нашей фракции, смогли их прочесть", - заявила Кравчук.

Также она объяснила, почему именно ей приходится этим заниматься.

"Как представитель гуманитарного комитета, я прочла почти все законы. От корочки до корочки. Я понимаю законопроекты, понимаю все формулировки, могу делать правильные выводы. Это такие вещи, которое просто нужно иметь под рукой, все запомнить просто нереально", - подытожила Кравчук.

Ранее "Комментарии" сообщали, как представительница партии "Слуга народа" Ирина Верещук в прямом эфире обвинила Петра Порошенко в том, что он поздравлял Путина с Днем России в 2014 году.

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