kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 14.07.2020

BTC/USD

9224.39

ETH/USD

238.50

LTC/USD

43.50

НБУ 14.07.2020

USD/UAH

27.25

EUR/UAH

30.87

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика В партии "Слуга народа" объяснили, какие тезы рассылали депутатам
commentss НОВОСТИ Все новости

В партии "Слуга народа" объяснили, какие тезы рассылали депутатам

Оказывается, это никакие не "темники"

13 июля 2020, 23:29
Автор:

Владимир Лавский
В партии "Слуга народа" объяснили, какие тезы рассылали депутатам

Заместительница главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, объяснила какую именно информацию рассылали всем депутатам пару дней назад. Об этом сообщает "Радио Свобода". 

"Это не "темники". Это наши внутренние месседжи, аналитика. Фракция имеет право рассылать своим депутатам любые документы и бумаги, чтобы они имели данную аналитику под рукой. Сейчас даже приятно, что многие, не только представители нашей фракции, смогли их прочесть", - заявила Кравчук. 

Также она объяснила, почему именно ей приходится этим заниматься. 

"Как представитель гуманитарного комитета, я прочла почти все законы. От корочки до корочки. Я понимаю законопроекты, понимаю все формулировки, могу делать правильные выводы. Это такие вещи, которое просто нужно иметь под рукой, все запомнить просто нереально", - подытожила Кравчук. 

Ранее "Комментарии" сообщали, как представительница партии "Слуга народа" Ирина Верещук в прямом эфире обвинила Петра Порошенко в том, что он поздравлял Путина с Днем России в 2014 году. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!