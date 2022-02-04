В парламенте начали сбор подписей за отставку Шкарлета

В Верховной Раде начали сбор подписей за внеочередное заседание парламента по отставке министра образования и науки Сергея Шкарлета. Инициатором сбора подписей выступила фракция "Голос". Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщила нардеп Александра Устинова.

Сергей Шкарлет. Фото: Mind.UA

Для того, чтобы этот вопрос был рассмотрен Верховной Радой нужно собрать минимально необходимых 150 подписей.

Отметим, скандал с участием Сергея Шкарлета разгорелся после 27 января, когда в НаУКМА состоялся второй тур выборов президента Академии. По результатам подсчета голосов победу одержал Сергей Квит. И вот 2 февраля Сергей Шкарлет заявил, что министерство не будет признавать результаты выборов, так как наблюдатель от МОН зафиксировал грубое нарушение избирательного процесса. МОН объявил повторный конкурс для кандидатов в президенты НаУКМА.

После такого шага со стороны Минобразования представители студенческого самоуправления объявили бессрочную забастовку, а часть университетского сообщества заявила, что у министерства нет полномочий не признавать результаты выборов. После объявления повторного конкурса Студенческая коллегия НаУКМА инициировала протест под лозунгом "Министр временный, Могилянка – вечна!".

И только после вмешательства главы Верховной Рады Руслана Стефанчука и премьер-министра Дениса Шмыгаля Министерство образования и науки отменило приказ о повторном конкурсе на должность президента Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Читайте также на портале "Комментарии" — под зданием Кабмина студенты вышли на протест.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!