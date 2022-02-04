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В парламенте начали сбор подписей за отставку Шкарлета

В "Голосе" сообщили, что в Верховной Раде стартовал процесс сбора подписей за внеочередное заседание Рады по отставке Шкарлета

сегодня, 14:35
Автор:

Кравцев Сергей
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В Верховной Раде начали сбор подписей за внеочередное заседание парламента по отставке министра образования и науки Сергея Шкарлета. Инициатором сбора подписей выступила фракция "Голос". Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщила нардеп Александра Устинова.

В парламенте начали сбор подписей за отставку Шкарлета

Сергей Шкарлет. Фото: Mind.UA

Для того, чтобы этот вопрос был рассмотрен Верховной Радой нужно собрать минимально необходимых 150 подписей.

Отметим, скандал с участием Сергея Шкарлета разгорелся после 27 января, когда в НаУКМА состоялся второй тур выборов президента Академии. По результатам подсчета голосов победу одержал Сергей Квит. И вот 2 февраля Сергей Шкарлет заявил, что министерство не будет признавать результаты выборов, так как наблюдатель от МОН зафиксировал грубое нарушение избирательного процесса. МОН объявил повторный конкурс для кандидатов в президенты НаУКМА.

После такого шага со стороны Минобразования представители студенческого самоуправления объявили бессрочную забастовку, а часть университетского сообщества заявила, что у министерства нет полномочий не признавать результаты выборов. После объявления повторного конкурса Студенческая коллегия НаУКМА инициировала протест под лозунгом "Министр временный, Могилянка – вечна!".

И только после вмешательства главы Верховной Рады Руслана Стефанчука и премьер-министра Дениса Шмыгаля Министерство образования и науки отменило приказ о повторном конкурсе на должность президента Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Читайте также на портале "Комментарии" — под зданием Кабмина студенты вышли на протест.

В парламенте начали сбор подписей за отставку Шкарлета - фото 2


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Источник: https://www.facebook.com/ustinova.alexandra/posts/5709868095706285
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Обсуждения

Стас

сегодня, 15:20

Голос з самого початку був не партією, а "партійкою " і запасним варіантом для тих, хто не проходив по списку в Єврейську(Європейську) солідарність та ОПЗЖ. Там майже всі запроданці і ворюги. І тому вони і піднімають питання по виборам президента Могилянки. Всі знають, що Сергій Квіт отримав більшість при виборах за рахунок фальсифікації голосів. Сергій Квіт у 2010 році був ініціатором написання та публікування так званого «листа десятьох» — лист української інтелігенції на підтримку політики Президента України Віктора Януковича. Одним з десятьох підписантів був саме Сергій Квіт. А потім цей регіонал С. Квіт перефарбувався і з 19 червня 2014 по 14 квітня 2016 року був 9-м Міністром освіти і науки України у першому та другому урядах Арсенія Яценюка, вже під покровительством бувшого свого колеги регіонала П.О. Порошенка. А зараз їм потрібна Могилянка, щоб був свій великий електорат, який буде голосувати за те, що їм скажуть , взамін за підписані заліки та екзамени. Ганьба перефарбованим підписантам вище наведеного бланку.

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