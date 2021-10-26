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В ОПЗЖ возмущены демонтажем копии ордена Отечественной войны на военном мемориале во Львове

В политсиле считают, что демонтаж копии ордена Отечественной войны во Львове – это насильственное уничтожение исторической памяти украинского народа

сегодня, 20:00
Автор:

Станислав Молчанов
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В партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" высказали своё мнение, касаемо  демонтажа копии ордена Отечественной войны на военном мемориале "Марсово поле" во Львове. Об этом сообщается на официальном сайте политсилы. 

В ОПЗЖ возмущены демонтажем копии ордена Отечественной войны на военном мемориале во Львове

Демонтаж копии ордена Отечественной войны. Фото: Укринформ

В партии считают, что в Украине в ранг государственной политики введена искаженная трактовка исторических событий, отказ от памяти о героях Великой Отечественной войны и обесценивание их подвига в борьбе с фашизмом.

"Совет национальной безопасности и обороны запрещает использовать само название "Великая Отечественная война", а региональные власти демонтируют не только памятные знаки советского периода, но и военную символику, памятники павшим воинам. В том же Львове недавно снесли Мемориал в память о победителях над нацизмом.  Теперь неугодной стала уже и масштабная копия Звезды Победы, которая была центральным элементом мемориала "Марсово поле", – говорится в партийном заявлении.

В ОПЗЖ напомнили, что недавно в Полтавской области вандалы уничтожили памятник Чапаеву, а также осквернили и разрушили еще два памятника – комсомольцам и советскому генералу Ивану Третьяку.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что такая политика власти ‒ это оскорбление памяти о подвиге миллионов украинцев, воевавших в рядах Советской армии и отдавших жизнь за Великую Победу. Это насильственное уничтожение исторической памяти украинского народа", – считают в политсиле.

В связи с этим в ОПЗЖ подчеркнули, что не позволят исказить историческую память о Великой Отечественной войне и обесценить вклад павших в борьбе с фашизмом и нацизмом. 

"Именно с этой целью нашей партией было создано общественное движение "Украинский фронт защиты исторической памяти" и именно его активисты вместе с членами и сторонниками нашей политсилы продолжат защищать историческую память украинского народа ‒ память о подвиге Великой Победы и о тех, кто ценой собственной жизни отстоял мир для нашей многонациональной страны. И эта наша позиция является разумной альтернативой политике власти", – говорится в заявлении партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".



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Источник: https://zagittya.com.ua/news/zajavlenija/vlast_zelenskogo_prevratila_vandalizm_i_nenavist_v_nacionalnuju_ideju_dlja_ukrainy.html
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