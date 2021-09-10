В ОПЗЖ поддерживают позицию Медведчука и солидарны с его выводами о преследованиях, проводимых властью

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Станислав Молчанов
Политические преследования председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука могут осуществляться по политическому заказу и в интересах действующей власти, а украинская судебная система полностью утратила независимость. Об этом говорится в официальном заявлении ОПЗЖ.
ОПЗЖ - фото из открытых источников
В политсиле сообщили, что полностью поддерживают позицию Виктора Медведчука, который отказался от подачи апелляции на последнее решение Печерского районного суда города Киева и собирается оспаривать незаконное избрание ему меры пресечения в виде домашнего ареста в Европейском суде по правам человека, где его жалобы уже приняты к рассмотрению.
Также в партии подчеркивают, что власть пытается устранить оппозицию из политической жизни страны и ломает под себя и разрушает независимую судебную власть в Украине. В политсиле уверены, что сегодня судят не Виктора Медведчука, а многомиллионную Украину.
В партии считают, что пришло время спросить, что сделала власть для страны за прошедшие два года, а именно к каким показателям и перспективам привела страну.
Также в ОПЗЖ убеждены, что альтернативой "действиям власти" должна стать предлагаемая оппозиционной политсилой политика, главными целями которой являются установление в Украине Мира, Законности и Справедливости, а также превращение Украины в успешную страну.
Напомним, 20 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова объявила о завершении досудебного расследования по обвинению Виктора Медведчука в государственной измене.
31 августа Медведчуку было вручено новое ходатайство о продлении срока домашнего ареста еще на 2 месяца, так как, по мнению прокурора, в ходе ознакомления с материалами уголовного производства политик может их уничтожить.
2 сентября Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения, оставив Виктора Медведчука под домашним арестом до 31 октября.
Комментируя данное решение, оппозиционный политик подчеркнул, что будет добиваться справедливости в международных инстанциях.
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