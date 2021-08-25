В ОП всерьез задумались над путями противодействия секретарю СНБО Данилову, - Макс Джигун

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Станислав Молчанов
Политический эксперт Макс Джигун считает, что Офис Президента пытается дискредитировать секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, который начал набирать политический вес после решений о наложении санкций на пророссийских политиков и бизнесменов. Об этом эксперт в своем заметке в социальной сети.
Максим Джигун. Фото из открытых источников
Эксперт предполагает, что "торпедировать" Данилова в Офисе Президента решили руками городского головы Днепра Бориса Филатова. А также напоминает: в последнее время произошло заметное сближение Филатова с заместителем председателя Офиса Президента Кириллом Тимошенко, с легкой руки которого глава Днепра в июне "стал заместителем председателя Палаты местных властей — органа для усиления взаимодействия между центральной и региональной властью при президенте Украины".
"Вот, например, мэр Днепра Борис Филатов, почти сразу после решения СНБО, назвал журналистов подсанкционного сайта Strana ua, которые неоднократно занимались легитимизацией в украинском информпространстве фейков и российских нарративов," настоящими репортерами".
Интересно, что встав на защиту издания, в отношении которого введены санкции, Филатов фактически ушел в оппозицию к СНБО как институции и бросил вызов его руководству в лице Алексея Данилова ", — указывает Джигун.
Это уже не первый случай, когда Борис Филатов пошел на прямую конфронтацию с органами государственной власти. Недавно мэр Днепра отключил от коммуникаций здание Амур-Нижнеднепровский суда Днепра, судьи которого приняли решение о незаконности демонтажа рекламных бордов ряда компаний, которые связывают с оппозицией к мэру Бориса Филатова.
Напомним, ранее ведения "Комментарии" сообщало о том, что Зеленского просят о помощи работники суда в Днепре, в котором отключили воду по указанию Филатова. Санитарное состояние суда поставлена под угрозу, люди не могут не только нормально сходить в туалет, но и банально помыть руки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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