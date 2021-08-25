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Главная Новости Политика внутренняя политика В ОП всерьез задумались над путями противодействия секретарю СНБО Данилову, - Макс Джигун
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В ОП всерьез задумались над путями противодействия секретарю СНБО Данилову, - Макс Джигун

Алексей Данилов начал набирать политический вес после решений о наложении санкций на пророссийских политиков и бизнесменов

сегодня, 18:55
Автор:

Станислав Молчанов

Политический эксперт Макс Джигун считает, что Офис Президента пытается дискредитировать секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, который начал набирать политический вес после решений о наложении санкций на пророссийских политиков и бизнесменов. Об этом эксперт в своем заметке в социальной сети.

В ОП всерьез задумались над путями противодействия секретарю СНБО Данилову, - Макс Джигун

Максим Джигун. Фото из открытых источников

"Я довольно скептически отношусь к эффективности некоторых решений СНБО и их соприкосновения с темой национальной безопасности, однако недавние санкции против откровенных пророссийских элементов в Украине Деркача, Шария, Пушилнина, Гужвы и его сайта Страна.ua и Пушилина вызывают только положительные эмоции и уважение. Но, как оказывается, не всем "патриотам" разоблачения российской агентуры и их политических инструментов пришлось по душе", — отмечает Джигун.

Эксперт предполагает, что "торпедировать" Данилова в Офисе Президента решили руками городского головы Днепра Бориса Филатова. А также напоминает: в последнее время произошло заметное сближение Филатова с заместителем председателя Офиса Президента Кириллом Тимошенко, с легкой руки которого глава Днепра в июне "стал заместителем председателя Палаты местных властей — органа для усиления взаимодействия между центральной и региональной властью при президенте Украины".

"Вот, например, мэр Днепра Борис Филатов, почти сразу после решения СНБО, назвал журналистов подсанкционного сайта Strana ua, которые неоднократно занимались легитимизацией в украинском информпространстве фейков и российских нарративов," настоящими репортерами".

Интересно, что встав на защиту издания, в отношении которого введены санкции, Филатов фактически ушел в оппозицию к СНБО как институции и бросил вызов его руководству в лице Алексея Данилова ", — указывает Джигун.

Это уже не первый случай, когда Борис Филатов пошел на прямую конфронтацию с органами государственной власти. Недавно мэр Днепра отключил от коммуникаций здание Амур-Нижнеднепровский суда Днепра, судьи которого приняли решение о незаконности демонтажа рекламных бордов ряда компаний, которые связывают с оппозицией к мэру Бориса Филатова.

В ОП всерьез задумались над путями противодействия секретарю СНБО Данилову, - Макс Джигун - фото 2

Напомним, ранее ведения "Комментарии" сообщало о том, что Зеленского просят о помощи работники суда в Днепре, в котором отключили воду по указанию Филатова. Санитарное состояние суда поставлена под угрозу, люди не могут не только нормально сходить в туалет, но и банально помыть руки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.


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Источник: https://www.facebook.com/100001946510358/posts/5956777734397051/?d=n
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