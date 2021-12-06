В ОП признали: Они шесть месяцев "обрабатывают" закон о военных преступниках

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского признали, что шесть месяцев занимаются "обработкой" закона Украины №2689 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно имплементации норм международного криминального и гуманитарного права" (о военных преступниках, — ред.). Об этом говорится в ответе ОП на запрос MIGnews.com.ua.

Офис президента Украины - фото: 24 канал

"Сообщаем, что Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно имплементации норм международного криминального и гуманитарного права" находится в обработке", — сказано в ответе Офиса президента.





Журналисты напоминают, что Верховная Рада Украины приняла законопроект №2689 в мае текущего года. В начале июня документ передали на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому, который должен был подписать документ или ветировать его в 15-дневный срок. Этого не произошло до сих пор. А теперь, согласно процедуре, закон уже нельзя ветировать или дорабатывать, поскольку отведенный на это срок прошел. Таким образом, Зеленский обязан подписать закон. Либо, это должен сделать спикер парламента Руслан Стефанчук. Вносить изменения в уже принятый Верховной Радой закон у президента уже нет полномочий. Он может лишь, после вступления закона в силу, инициировать законопроект о внесении изменений в закон.

В издании напомнили, что председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что проконтролирует подписание президентом законопроекта №2689 — так называемого "закона о военных преступников", который позволит судить подозреваемых в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

В свою очередь, доктор юридических наук, академик Виталий Журавский объяснил, что данный законопроект важен не только для Украины, но и для международного сообщества. Академик уверен, что власть испугалась военных преступников, которые вернулись из зоны ООС.

"Власть испугалась тех людей, которые вернулись из зоны АТО и ООС. Все правозащитные организации требовали, чтобы этот закон приняли, Европа требовала, и США требовали. Не могут у нас быть ненаказанными люди, которые издевались над гражданскими, насилуют, сексуально домогаются, бьют или организовывают пытки", — отметил Журавский.

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