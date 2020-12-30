В ОП не могут остановиться: представители ведомства дали еще один ответ на заявление КСУ

В ОП во второй раз ответили на заявление Конституционного Суда Украины. По словам пресс-службы ведомства, законодательство, касающееся деятельности КСУ, а также регламент Конституционного Суда Украины, положения об официальном портале судебного ведомства четко определяют, какая информация может быть размещена на сайте КСУ. Таким образом, по мнению представителей ОП, ни одним действующим законодательным документом не определены возможности размещения на официальном сайте Конституционного Суда сообщение правового департамента Секретариата КСУ, "неизвестно кем подготовленного и такого, что по своему содержанию является присвоением полномочий Конституционного Суда правовым департаментом".

Офис главы государства утверждает, что публикация по поводу "выводов" и "разъяснений" на портале КСУ призвано ввести в заблуждение общество и представителей медиа относительно правовой позиции КСУ.

"Любые "заявления", "разъяснения" и "выводы", размещенные на сайте суда, в отношении которых КСУ не принимал решений, юридически ничтожны, а должностные лица, которые дали распоряжение на их размещение, должны быть привлечены к юридической, в том числе — уголовной ответственности за присвоение полномочий Конституционного Суда", — подчеркивают представители ОП.

Ранее "Комментарии" писали о том, что у президента ответили на заявление Конституционного Суда Украины. Ситуацию прокомментировал представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский.

Кроме того, портал стало известно о том, что КСУ отреагировал на отстранение от обязанностей главы ведомства О.Тупицького. На ведомственном сайте было опубликовано обращение.





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