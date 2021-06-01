Временный водопровод в оккупированном Крыму: можно ли говорить о снятии "водной блокады"

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в оккупированном Крыму россияне обустроили временный водопровод. Он проложен силами Министерства обороны страны-агрессора, что, якобы, позволило снять так называемую "водную блокаду" полуострова.

Длина водопровода составила 32 км. Коллаж: Д. Романюк / Comments.ua

Можно ли говорить, что "водная блокада" снята? Может ли вопрос подачи воды в Крым быть частью обсуждения некой сделки во время встречи глав США, РФ и, возможно, Украины? Эксперты поделились своими мнениями с изданием "Комментарии".

Политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан уверен: Россия может сколько угодно пытаться делать хорошую мину при плохой игре, но проблема водоснабжения незаконно аннексированной ею АРК от этого не решится.

"До 2014 года по Северно-Крымскому каналу на Крымский полуостров подавалось около 1,2 млрд кубометров днепровской воды ежегодно. Это составляло 85% потребности Крыма. Заменить каким-то небольшим канальчиком, построенным Минобороны страны-агрессора, эти объемы абсолютно не реально. Так что заявления Шойгу — это не что иное, как откровенная ложь, призванная хоть как-то переключить озабоченность крымчан в связи с дефицитом воды, которая нарастает с приближением жарких летних месяцев", — отмечает Вадим Трюхан.

Он не исключает, что во время саммита Байден-Путин, запланированного на 16 июня, российская сторона может попробовать поднять темы возобновления водоснабжения Крыма с материковой Украины.

"Но результата достигнуто не будет, — прогнозирует эксперт. — Ведь позиция Украины по этому вопросу предельно четкая: утром – деньги, вечером – стулья. То есть — сначала деоккупация Крыма, потом – вода".

Директор Киевского института мирных исследований, профессор, политэксперт Андрей Мишин отмечает, что вопросы водоснабжения Крыма — тема весьма болезненная для РФ, которая поднимает ее достаточно часто.

"Несмотря на бравые доклады о постройке временных водопроводов или добыче подземных пресноводных вод, для России критически важно восстановить полноценное водоснабжение Крыма. И Украине, думаю, для перспектив надо идти на возможные компромиссы. Вернуть расположение к себе граждан Украины, живущих в Крыму, путем продолжения "водной блокады" невозможно", — уверен Андрей Мишин.

Он подчеркивает, что вопрос снятия "водной блокады" уже не раз проговаривали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и представители Офиса президента.

Напомним, Российская Федерация начала поиски пресной воды для оккупированного Крыма под дном Азовского моря.

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