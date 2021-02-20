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В НАПК обвинили Ляшко в подделке лотерейного билета

Лидер "Радикальной партии", нардеп Олег Ляшко задекларировал выигрыш в Украинской национальной лотереи общей суммой в 571,045 гривен

сегодня, 01:54
Автор:

Ольга Чародий

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков рассказал, что бывший депутат Олег Ляшко подделал четыре года назад выигрышный лотерейный билет на сумму  более 500 000 гривен. Об этом сообщает НВ со ссылкой на Александра Новикова.

В НАПК обвинили Ляшко в подделке лотерейного билета

Олег Ляшко, фото - из открытых источников

"НАПК провело проверку, установили, что он подделал выигрышный билет. Нам подтвердили, что не было такого выигрышного билета",  — сказал Новиков.

По его словам, уголовное производство, Олег Ляшко должен был быть привлечен к ответственности, но Конституционный Суд отменил статью.

По словам Новикова, если НАПК установит, что факта выигрыша не было, это будет свидетельствовать о наличии состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 Уголовного Кодекса (декларирования недостоверной информации).

Олег Ляшко в  своем Facebook ответил, что это ложь и он собирается подать в суд на Новикова.

Напомним, Олег Ляшко решил посоветоваться со своей любимой учительницей еще со времен интерната о своей дальнейшей политической карьере. В частности, за  советом он решил обратиться к Марии Николаевне Ющенко, которая преподавала историю, когда политик еще учился в стенах Комаровского интерната. Видео  их разговора опубликовал на своей странице в Facebook первый заместитель лидера Радикальной партии, нардеп  VIII созыва Верховной Рады Андрей Лозовой. В описании видео Лозовой указал, что Ляшко сомневается, стоит ли ему баллотироваться в депутаты на 208 округе и советуется со своей учительницей.  В беседе с Олегом, его учительница благословляет политика идти на выборы. "Дай Боже. Потому что Рада без Ляшко -  не интересная", — отмечает Мария Николаевна.

В то же время, учительница охарактеризовала Олега Ляшко как умного, сильного, наделенного качествами лидера и знаниями. Мария Николаевна также пожелала Олегу Ляшко удачи в его дальнейшей политической карьере.



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Источник: https://nv.ua/ukraine/politics/lyashko-poddelal-lotereynyy-bilet-na-polmilliona-griven-napk-podrobnosti-novosti-ukrainy-50142924.html
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