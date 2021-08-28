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В Нацкорпусе заявили о политическом преследовании патриотов: двум ветеранам вручены подозрения за протест под Офисом президента

В Нацкорпусе считают, что власть продолжает преследовать ветеранов российско-украинской войны

сегодня, 17:35
Автор:

Станислав Молчанов

Власть продолжает преследовать ветеранов российско-украинской войны. Утром 28 августа двум ветеранам полка "Азов" вручены подозрения. Как информирует издание "Комментарии", об этом в telegram сообщил Национальный корпус.

В Нацкорпусе заявили о политическом преследовании патриотов: двум ветеранам вручены подозрения за протест под Офисом президента

Нацкорпус Фото: журнал Фокус

В частности, подозрения получили председатель Черкасского городского отделения Национального Корпуса Дмитрий Кухарчук и его боевой побратим Олег Довбыш. Ветеранам инкриминируют ст.296 ч.4. Речь идет о "хулиганские действия", которые они якобы совершали на акции под Офисом президента 14 августа в Киеве.

"Очевидно, что будущие допрос и суд – только формальность в этом политическом заказном деле. Сразу после вручения подозрений пресс-служба Нацполиции опубликовала новость, что якобы суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Что не соответствует действительности, ведь суд еще даже не был назначен! Можно сделать вывод, что результат уже давно известен, поэтому в Нацполиции решили даже не ждать самого заседания", — говорится в сообщении Нацкорпуса.

Дмитрий Кухарчук является публичной личностью и известным в Черкассах общественным и политическим деятелем, который никогда не прятался от правоохранительных органов. Несмотря на это, заявили в Нацкорпусе, его планируют отправить в СИЗО с объяснением, что он якобы "может скрываться и оказывать давление на свидетелей".

Допрос по делу назначен на 30 августа в Печерском райотделе в Киеве (ул. Московская, 30). В 10:00 перед зданием состоится брифинг Андрея Билецкого, Дмитрия Кухарчука и руководителя Центрального штаба Национального Корпуса Максима Жорина.

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Источник: https://t.me/nationalcorps/9738
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