Нацкорпус анонсирует новые протесты против политики власти

Сегодня, 13 августа, у Офиса президента собралось несколько тысяч участников акции, инициированной Национальным Корпусом. Главной их целью было выразить протест против репрессий патриотов и намерений власти сдать интересы страны. Об этом сообщается на официальном сайте Нацкорпуса.

Нацкорпус о протестах у Офиса президента. Фото: Нацкорпус

По словам источника, в этой акции принимали участие ветераны, волонтеры, представители общественно-политических организаций, а также неравнодушные киевляне. Активисты сформировали колонну на Майдане Независимости, а затем отправились на Банковую. У ОП участников шествия встретил кордон силовиков, который с самого утра перекрыл доступ в здание.





Также на сайте Нацкорпуса отмечается, что полицейские спровоцировали столкновения с применением слезоточивого газа, что привело к травмированию некоторых участников акции.

"Этот режим только по значку на фуражке имеет отношение к Украине, на самом деле он антиукраинской", — сказал во время выступления у ОП лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий.



Он добавил, что власти фабрикуют дела против патриотов, чтобы обезопаситься от массовых протестов проукраинской части общества, которая "никогда не согласится на капитуляцию страны".

"Не дадим превратить нашу страну в Беларусь. Не дадим им затравить сначала нас, ветеранскую и патриотическую среду, а затем всю страну и капитулировать. Все здесь ляжем, но Украина останется страной свободных людей, а не собак, которым говорят, как ходить и что с собой носить. Они должны четко знать: сколько бы они не посадили, не били и т.д. — не будет капитуляции. Тюрьма вам, за предательство государственных интересов, Ростов, возможно, если успеете, вам, но капитуляции страны не будет ", — заявил Билецкий.





Максим Жорин, руководитель Центрального штаба Нацкорпуса, отмечает, что власть должна начать борьбу за врагом снаружи и внутри страны, а не бороться с патриотами.

"Можно отправить за решетку сотни людей, но украинский национализм, патриотическое движение невозможно закрыть за решеткой. Вместо того чтобы искать пути, как бороться с патриотами, они должны искать пути, как бороться с реальным врагом — Российской Федерацией и пророссийскими силами внутри страны. Вместо того чтобы торговать страной на весь мир, они должны защищать украинские интересы ", — сказал он.



После митинга на Банковой националисты пошли к дому Зеленского. Зажигая файеры, участники акции призвали власти прекратить репрессии и отказаться от капитулянтских планов, анонсировав еще более массовые акции протеста.







Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Нацкорпус высказался об обысках у членов Азовского движения в Харькове и призвал все проукраинские силы поддержать защитников Украины. Подробнее об этом читайте в нашем материале.







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