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Нацкорпус анонсирует новые протесты против политики власти

Участники акции призвали власти прекратить репрессии и отказаться от капитулянтских планов, анонсировав еще более массовые акции протеста

14 августа 2021, 19:31
Автор:

Станислав Молчанов

Сегодня, 13 августа, у Офиса президента собралось несколько тысяч участников акции, инициированной Национальным Корпусом. Главной их целью было выразить протест против репрессий патриотов и намерений власти сдать интересы страны. Об этом сообщается на официальном сайте Нацкорпуса.

Нацкорпус анонсирует новые протесты против политики власти

Нацкорпус о протестах у Офиса президента. Фото: Нацкорпус

По словам источника, в этой акции принимали участие ветераны, волонтеры, представители общественно-политических организаций, а также неравнодушные киевляне. Активисты сформировали колонну на Майдане Независимости, а затем отправились на Банковую. У ОП участников шествия встретил кордон силовиков, который с самого утра перекрыл доступ в здание.

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Нацкорпус анонсирует новые протесты против политики власти - фото 5

Также на сайте Нацкорпуса отмечается, что полицейские спровоцировали столкновения с применением слезоточивого газа, что привело к травмированию некоторых участников акции.

"Этот режим только по значку на фуражке имеет отношение к Украине, на самом деле он антиукраинской", — сказал во время выступления у ОП лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий.

Он добавил, что власти фабрикуют дела против патриотов, чтобы обезопаситься от массовых протестов проукраинской части общества, которая "никогда не согласится на капитуляцию страны".

"Не дадим превратить нашу страну в Беларусь. Не дадим им затравить сначала нас, ветеранскую и патриотическую среду, а затем всю страну и капитулировать. Все здесь ляжем, но Украина останется страной свободных людей, а не собак, которым говорят, как ходить и что с собой носить. Они должны четко знать: сколько бы они не посадили, не били и т.д. — не будет капитуляции. Тюрьма вам, за предательство государственных интересов, Ростов, возможно, если успеете, вам, но капитуляции страны не будет ", — заявил Билецкий.

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Нацкорпус анонсирует новые протесты против политики власти - фото 7
Нацкорпус анонсирует новые протесты против политики власти - фото 8

Максим Жорин, руководитель Центрального штаба Нацкорпуса, отмечает, что власть должна начать борьбу за врагом снаружи и внутри страны, а не бороться с патриотами.

"Можно отправить за решетку сотни людей, но украинский национализм, патриотическое движение невозможно закрыть за решеткой. Вместо того чтобы искать пути, как бороться с патриотами, они должны искать пути, как бороться с реальным врагом — Российской Федерацией и пророссийскими силами внутри страны. Вместо того чтобы торговать страной на весь мир, они должны защищать украинские интересы ", — сказал он.

После митинга на Банковой националисты пошли к дому Зеленского. Зажигая файеры, участники акции призвали власти прекратить репрессии и отказаться от капитулянтских планов, анонсировав еще более массовые акции протеста.

Нацкорпус анонсирует новые протесты против политики власти - фото 9
Нацкорпус анонсирует новые протесты против политики власти - фото 10


Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Нацкорпус высказался об обысках у членов Азовского движения в Харькове и призвал все проукраинские силы поддержать защитников Украины. Подробнее об этом читайте в нашем материале.




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Источник: https://nationalcorps.org/mi-budemo-posilyuvati-tisk-nackorpus-anonsue-novi-protesti-proti-politiki-zelenskogo/
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Обсуждения

Ігор

15 августа 2021, 11:54

Самозакохані, егоїстичні, ряджені москалі-ленінці. Дикунська поведінка: як бойовики «Вагнер» у Сирії та ЦАР; як радянські червоноармійці поводились в Афганістані та окупованій Східній Європі; як поводяться «Нічні вовки» Задолбанова на прізвисько «Хирург» під час победобесного мотопробігу по містам колишньої окупації у Східній Європі; як у 1917 більшовики влаштовували шабаші з фаєрами. Скоро вони і так влаштують патріотобєсний парад, проходячи повз наших Путіна, Ким Чен Іна, Лукашенка. Розвивати та дбати про свою власну країну вони 30 років так і не змогли. Як ще з 1919 року, коли почались "патріотичні" втрати цілої країни або шматками. Нехай всі спостерігають 30-рублеві вистави наших продажних «патріотів» з прокремлівською кульмінацією. Дві революції закінчились влаштуванням кумів, друзів з Рошену, Кварталу, Регіонів на «хлібні до корупції» посади. Замасковані вишиванками марксисти, захоплюються диктаторами та вороже ставляться до демократії, верховенству права, вільному мисленню та прогресу. Цих продажних жодного разу не хвилювало те, що хвилює суспільство. Їх продажне «патріотичне», самозакохане мракобісся – про олігархічний бізнес. Тоталітарне мислення підсилюється найбільш агресивним православним сектанатом. Попи відродили в Україні і на Росії духовно-патріотичну корупцію та мракобісів.

ККК

14 августа 2021, 19:07

Зеленое сцыкливое гавно кончит так же как янукович, если будет идти на поводу у всяких пидорасов! Этих ублюдков нужно разогнать так, чтобы еще лет 50 сидели по своим схронам твари бандеровские!

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