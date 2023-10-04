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В МВД рассказали, как будут наказывать уклонщиков, что уехали за границу

Что будет с мужчинами, выехавшими за границу, чтобы не попасть под мобилизацию. Объяснение министра внутренних дел.

сегодня, 12:05
Автор:
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Slava Kot
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Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что нужно искать "золотую середину" по отношению к уклонщикам, которые незаконно выехали из Украины во время войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Клименко для издания УП.

В МВД рассказали, как будут наказывать уклонщиков, что уехали за границу

Глава МВД Украины Игорь Клименко. Фото из открытых источников


Игорь Клименко объясняет, что государству нужно создать общий подход к решению проблемы. По словам министра в обществе будет нарастать давление из-за невосприятия одной частью населения другой, которая "убежала от войны".

"Здесь золотую середину надо найти. Не обвинять, что мы никого не пустим, или всех пустим, или тот сядет в тюрьму, тот не сядет", — говорит Клименко.

Министр внутренних дел назвал наказание для людей, выехавших за границу во время войны. По его словам, их будет ждать административная ответственность. Однако Клименко подчеркнул, что те лица, которые оставили Украину по поддельным документам, будут иметь другое наказание.

"Если они проехали по поддельным документам – это уже уголовная ответственность", — подчеркнул Клименко.

Глава МВД перечислил с помощью каких поддельных документов украинцы нелегально пересекают границу: документы ВЛК и МСЭК, система Путь, командировки и обучение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении спикера Государственной пограничной службы, в котором объяснили, что грозит уклонистам, которые избегают мобилизации.

Также "Комментарии" писали, что пограничники смогли разоблачить организатора незаконной сделки по пересечению границы и двух мужчин, воспользовавшихся его "услугами". Это произошло при попытке выехать на автомобиле через румынско-украинскую границу.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cwYGwU7mHd4&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0
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