В Минсоцполитики ответили, хватит ли «Упаковок малыша» до проведения нового тендера

Министерство социальной политики сообщило, что медицинские учреждения достаточно обеспечены "Упаковками малыша" для проведения новых закупок. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Минсоцполитики.

Минсоцполитики отреагировало на возможную нехватку "Упаковок малыша". Фото из открытых источников

Предприниматель Александр Соколовский ранее сообщал, что Министерство социальной политики блокирует решение на проведение тендеров по закупке "Упаковок малыша". Таким образом, родители вынуждены выбирать альтернативу, а именно 6800 грн, тогда как реальная стоимость всего набора, если его покупать самостоятельно по подсчетам предпринимателя составляет около 15-20 тыс. грн.

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В Минсоцполитики ответили, что правительство уделяет внимание этому вопросу и выделило необходимые средства. Сообщается, что на 2023 год в бюджете заложено 1,43 млрд. грн. на тендеры и денежные компенсации. В министерстве подчеркнули, что в скором времени будут проведены соответствующие тендеры.

"Начало тендера на закупку "упаковок малыша" запланировано на конец марта — с тем, чтобы уже до конца апреля подписать договор с будущим поставщиком, который победит в тендерной процедуре", — сообщили в Минсоцполитики.

В министерстве объяснили, что в первые месяцы года не проводили закупки, ведь собирали информацию из регионов, чтобы понимать приблизительное количество необходимых "упаковок малыша" на 2023 год.

Кроме того, Министерство социальной политики сообщило, что на первое января в медицинских заведениях Украины находилось 21,7 тыс. "Упаковок малыша", а до 15 марта было использовано 7 тыс. Таким образом на складах еще есть 14,7 тыс. единиц свертков, что хватит на 4 месяца, уверяют в министерстве.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что семьи с новорожденными детьми не могут получить от государства "Упаковок малыша".

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