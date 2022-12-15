В Минцифре рассказали, сколько удалось сэкономить благодаря "Дии"

Экономический и антикоррупционный эффект от электронных услуг в "Дии" по итогам 2020-2021 годов составил 16,3 миллиарда гривен. К концу текущего года показатель вырастет до 48 миллиардов гривен. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в соцсети Telegram.

Дия. Фото с открытых источников.





В частности, благодаря внедрению Единой государственной электронной системы, удалось экономить государству 3 млрд грн в год. Министр цифровой трансформации также отметил, что цифровизация помогает преодолевать коррупцию. В частности, благодаря переводу в "Дию" сферу строительства, украинцы и бизнес больше не вынуждены платить взятки за оформление документов на строительство. Вместе с тем, электронные больничные позволяют сэкономить 4 млрд гривен ежегодно, а также другой дорогостоящий ресурс – время врачам и пациентам.





Согласно сообщению Федорова, ведомство работает над запуском Единой информационной системы социальной сферы. Платформа позволит сэкономить бюджету до 11 млрд грн ежегодно. Сделать прозрачной эту сферу очень важно, отметил министр, ведь на субсидии, пенсии и другие выплаты ежегодно тратится больше средств — более 700 млрд грн, которые сложно отследить.





Министр цифровой трансформации поблагодарил за поддержку цифровых антикоррупционных реформ международные проекты TAPAS (USAID/UK aid), EGAP (Швейцарское агентство развития и сотрудничества, Фонд Восточная Европа) и EU4DigitalUA (ЕС).





Как известно, сегодня в "Дии" можно воспользоваться около сотней е-услуг. В частности, мы писали , что недавно добавили две новые услуги для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ): изменение места регистрации (если переехали в другой город Украины) и отмену статуса ВПЛ (если вернулись домой).





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