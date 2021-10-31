В МинАПК назначат экс-чиновника времен Януковича Канцурака, не прошедшего проверку НАБУ (документ)

В этот понедельник Кабмин рассмотрит назначение Виктора Канцурака на должность госсекретаря Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Его накануне предлагал определить победителем конкурса министр Роман Лещенко, пишет dsnews.

Виктор Канцурак - фото из открытых источников

Канцурак якобы прошел успешно все проверки и собеседование. Однако, согласно письму Национального антикоррупционного бюро Украины премьер-министру Украины Шмигалю, уровень жизни Канцурака не соответствует его доходам, что может свидетельствовать о коррупционной составляющей деятельности чиновника. После огласки в СМИ назначение перенесли на понедельник – проект соответствующего приказа уже подготовлен.

При Януковиче Канцурак возглавлял департамент заповедного дела в Минэкологии и попал в поле зрения журналистов, когда в составе тендерного комитета министерства приобрел у австрийской фирмы Austroplan Austrian Engineering GMBH спутниковые снимки почти за 50 млн грн, тогда как отечественная компания предлагала аналогичную услугу за 250 тыс. грн.

Тем не менее, в 2015 году Канцураку удалось пройти люстрацию, после чего его назначили на должность.

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман обещал обратиться в Национальное антикоррупционное бюро Украины о проверке информации относительно возможной причастности к коррупционным действиям тогда еще заместителя Министра экологии и природных ресурсов Украины Виктора Канцурака.











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