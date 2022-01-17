В МИДе рассказали, планируются ли военные операции на Донбассе

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Le Figaro рассказал о ситуации на Востоке Украины и попытках дипломатов разрешить конфликт мирным путем. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел в Twitter.

В МИД Украины говорят, что военных операций на Донбассе не планируется, фото из открытых источников

По словам главы ведомства, у украинской власти не было и нет никаких планов по наступательным военным операциям на временно оккупированные территории Донбасса. Это дипломат подчеркнул, ведь были заявления российских делегаций о возможном развертывании военных действий со стороны Украины для освобождения Крыма и Донбасса.

Дмитрий Кулеба отметил, что в 2021 году Украина пыталась найти дипломатические решения. на основе Минских договоренностей. А Франция и Германия выступили посредниками в ее переговорах с Россией.

Напомним, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что РФ "подготовила внутренний саботаж, дестабилизацию для Украины" и сосредоточила 100 тысяч военных вблизи украинских границ. Для оправдания своих действий распространяет дезинформацию об Украине, США и НАТО.

Как сообщал портал "Комментарии", Дмитрий Кулеба напомнил о документах ОБСЕ, под которыми также подписалась Россия. Там четко прописано, что Москва не будет пытаться рассматривать какую-либо часть региона ОБСЕ как сферу своего влияния.

Также мы сообщали, что эксперты рассказали, есть ли шансы прекращения огня на Востоке и что нужно делать украинским властям для разрешения ситуации. Представители украинской стороны в Трехсторонней контактной группе переговорщиков по урегулированию конфликта на Донбассе заявили о вероятности объявления перемирия во время новогодних и рождественских праздников.

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