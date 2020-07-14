В Киевсовет проходят семь политических партий – соцопрос Центра Разумкова

Почти половина киевлян примет участие в выборах мэра Киева и Киевсовета. Об этом свидетельствует результат социологического исследования "Центра Разумкова", которое состоялось в Киеве 20 июня-2 июля 2020 года.



В лидерах симпатий жителей столицы в качестве кандидатов на должность Киевского городского главы сегодня находятся Виталий Кличко, Андрей Пальчевский, Виктор Ляшко и Игорь Смешко. В Киевсовет попадают семь политических партий - "Европейская солидарность", "Слуга народа", "Удар", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Родина", "Перемога Пальчевского" и "Сила и честь".

Неожиданностью будущих столичных выборов может стать успех политической партии "Сила и честь". Ее лидер Игорь Смешко (который еще не подтвердил свое участие в гонке) пока входит в число рейтинговых кандидатов на пост мэра. Также эта политическая сила и ее кандидат в мэры имеют один из самых низких антирейтингов, что увеличивает их шансы на успех.

Согласно опросу, 49,7% киевлян абсолютно уверены, что будут голосовать на выборах мэра столицы, а 46,4% жителей Киева абсолютно уверены, что примут участие в выборах Киевсовета.

Среди всех опрошенных киевлян, которые намерены принять участие в выборах и определились с выбором, в качестве кандидатов на должность Киевского городского головы больше всего поддерживают Виталия Кличко (43,7%), Андрея Пальчевского (11%), Виктора Ляшко (6,3%) и Игоря Смешко (5%).

Наименьший антирейтинг среди этих кандидатов имеют Игорь Смешко и Андрей Пальчевский.

Преодолеть пятипроцентный проходной барьер на выборах в Киевсовет имеют шансы семь партий: "Европейская солидарность" (20,4%), "Слуга народа" (19,3%), "Удар" (11,5%),"Оппозиционная платформа – По жизни" (10,6%), "Батькивщина" (7,5%), партия "Перемога Пальчевского" (6,2%), а также политическая партия "Сила и честь" (5,1%).

Причем некоторые политические силы, которые сегодня представлены в Киевском городском совете, по данным соцопроса, не смогут туда попасть. В частности, партия ВО "Свобода" набирает лишь 2%, а "Блок Омельченко" - 1,4%.

Напомним, "Комментарии" разобрались, чего ожидать от местных выборов в Украине.



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