В Киеве состоялся Марш Нации с участием Нацкорпуса

Сегодня, 14 октября, в центре Киева по случаю Дня защитников Украины прошел Марш Нации, инициированный Национальным Корпусом вместе с ветеранами российско-украинской войны и националистическими силами, в частности, ВО "Свобода", Правым сектором, Движением Ветеранов Украины, ВО "Основа будущего" . Он стал одним из крупнейших за последние годы.

Марш Нации. Фото: Нацкорпус

Мероприятие началось возле памятника Шевченко, где состоялось вече с участием представителей общественно-политических сил.



Во время своего выступления лидер Национального Корпуса Андрей Белецкий сказал о том, что Украине угрожает не только оккупация со стороны России.

"Сегодняшняя оккупация не только внешняя, со стороны РФ, но и внутренняя — людей совершенно чуждых нам по духу. Сегодня мы напоминаем себе и всей стране, мы не сдадимся и не предадим, что у нас есть силы и мы будем бороться против внешней и внутренней оккупации и победим, а Украина станет украинским ", — отметил Белецкий.





Ветеран полка "Азов", руководитель Западного поприща Нацкорпуса Сергей Бевз напомнил о том, что еще совсем недавно украинцам приходилось бороться за возможность отмечать праздник украинского войска.

"Трудно поверить, что мой первый праздник Покрова проходил на Майдане в окружении силовиков. Мы были небольшим островком, который держал украинские флаги в центре украинской столицы. Впереди было еще много борьбы с т.н. русскими маршами, был Майдан .. Но теперь я точно знаю, что Украинские пассионариев невозможно победить, и тот, кто будет пытаться это сделать — рано или поздно убегать из украинской земли ", — сказал Бевз.





Сформировав колонну, участники шествия прошли к Майдану Независимости, держа в руках баннеры "Свободу ветеранам", "Требуем закон о коллаборационистов", "Никаких выборов в ОРДЛО!", "Защитим Украину" и др.

"Если власть выбрала нас врагами, пусть знает — мы умеем воевать!", — сказал руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин, озвучив требования к власти:



Законодательно запретить проведение выборов на временно оккупированных территориях до полного восстановления территориальной целостности Украины. Прекратить преследование ветеранов российско-украинской войны. Принять законопроект об ответственности за коллаборационизм.





На Майдане митинг продолжился, также активисты зажгли фаеры и состоялся огненный перформанс в знак протеста против политики властей. Ветеран полка "Азов" Олег Толмачев зачитал письмо от заключенного в СИЗО ветерана Дмитрия Кухарчука, который призвал украинский не бояться и продолжать борьбу за Украину.





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