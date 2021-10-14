В Киеве состоялся Марш Нации с участием Нацкорпуса

BTC/USD
57789.10
ETH/USD
3788.49
LTC/USD
180.82
USD/UAH
26.55
EUR/UAH
30.70
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Станислав Молчанов
Сегодня, 14 октября, в центре Киева по случаю Дня защитников Украины прошел Марш Нации, инициированный Национальным Корпусом вместе с ветеранами российско-украинской войны и националистическими силами, в частности, ВО "Свобода", Правым сектором, Движением Ветеранов Украины, ВО "Основа будущего" . Он стал одним из крупнейших за последние годы.
Марш Нации. Фото: Нацкорпус
Мероприятие началось возле памятника Шевченко, где состоялось вече с участием представителей общественно-политических сил.
Во время своего выступления лидер Национального Корпуса Андрей Белецкий сказал о том, что Украине угрожает не только оккупация со стороны России.
Ветеран полка "Азов", руководитель Западного поприща Нацкорпуса Сергей Бевз напомнил о том, что еще совсем недавно украинцам приходилось бороться за возможность отмечать праздник украинского войска.
Сформировав колонну, участники шествия прошли к Майдану Независимости, держа в руках баннеры "Свободу ветеранам", "Требуем закон о коллаборационистов", "Никаких выборов в ОРДЛО!", "Защитим Украину" и др.
"Если власть выбрала нас врагами, пусть знает — мы умеем воевать!", — сказал руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин, озвучив требования к власти:
На Майдане митинг продолжился, также активисты зажгли фаеры и состоялся огненный перформанс в знак протеста против политики властей. Ветеран полка "Азов" Олег Толмачев зачитал письмо от заключенного в СИЗО ветерана Дмитрия Кухарчука, который призвал украинский не бояться и продолжать борьбу за Украину.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости