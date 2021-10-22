В Киеве открылся партийный офис "Слуги народа"

В Киеве открылся офис киевской партийной организации "Слуга народа". Об этом сообщают корреспонденты портала "Комментарии".

Александр Корниенко. Фото: Фото: Zuma \ TASS

Глава партии Александр Корниенко рассказал, что открытие новых офисов несёт в себе несколько основных функций таких, как поддержка коммуникации с гражданами, которые поддерживают партию или хотят получить какую-либо информацию или помощь, а также он станет центром для работы депутатов киевского городского совета.

"Ну и конечно, в этом офисе, как и любом другом партийном офисе будет возможность присоединиться к нашим сквозным проектам, которые сейчас осуществляются по всей стране", — добавил политик.

Корниенко рассказал, что в планах у партии открытие новых офисов и он бы хотел, чтобы до конца года начали открываться районные офисы, а уже до весны была открыта полная сеть.

Также глава партии отметил, что открытие новых офисов происходит за счет государственного финансирования партии "Слуга Народа".

Затем, Корниенко передал слово Лесе Забуранной, которая возглавляет Киевскую городскую организацию "Слуги народа".

"Это открытие центрального первого офиса. На данный момент мы уже имеем определённые четыре (офиса, — ред) и мы планируем каждую пятницу или через пятницу открытие", — рассказала Забуранная.

Забуранная надеется, что ранее, чем до весны следующего года будут открыты все районные партийные офисы.

"Чтобы люди имели максимальную возможность привлекаться к работе, и чтобы наше присутствие помогало киевлянам решать их главные вопросы,"- отметила нардеп.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что в Сети появилась информация, что экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заразился коронавирусом якобы в тяжелой форме.

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