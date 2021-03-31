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Кабмин запретил импорт некоторых продуктов из России: список

Кабинет министров Украины запретил импорт пшеницы, масла и бумаги из России

сегодня, 13:48
Автор:

Лиза Снисар

Кабинет министров Украины запретил импорт некоторых продуктов из Российской Федерации. Запрет вступит в силу в апреле, с тех пор в Украину будет запрещено ввозить пшеницу, масло и бумагу из России. Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале.

Кабмин запретил импорт некоторых продуктов из России: список

Украина запретит импорт пшеницы, масла и бумаги из России - фото из открытых источников

Сообщается, что перечень товаров, импорт которых из запрещен из Российской Федерации, изменили и добавили в него следующие позиции: пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин), масло подсолнечное, моющие и чистящие средства, бумага газетная в рулонах или листах, бумага и картон для письма, печати или других графических целей, крафт-бумага и крафт-картон, туалетная бумага, полотенца для рук в рулонах, проволока из легированных сталей, инструменты для бурения скальных пород или грунтов, тележки, оси, колеса (вагонная продукция).

Отмечается, что постановление украинского правительства вступит в силу через 10 дней после опубликования.

Как ранее сообщали "Комментарии", Южная Африканская Республика готовится поставлять мясные тушки крокодила в Украину. Отмечается, что мясо крокодила — низкокалорийное, в нем отсутствуют жиры и холестерин, а во многих продвинутых странах блюда с  крокодилом давно обрели статус традиционных и коронных. Так, к примеру, в США очень ценится суп из крокодила, а крокодильи ребра — отличная закуска с барбекю на выезде большой компанией на природу. Теперь украинцы смогут отведать блюда австралийской, сингапурской и американской кухни сами, поскольку даже котлеты из фарша крокодила отличаются особой нежностью. Добавим, что согласно украинско-африканскому соглашению, Украина будет отправлять на южный континент мясо птицы и свинины, а также яйца.


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Источник: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-pereliku-tovariv-zaboronenih-do-vvezennya-na-mitnu-teritoriyu-ukrayini-shcho-pohodyat-z-rosijskoyi-federaciyi-i290321-269
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