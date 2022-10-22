В истории поставили точку: 12 пророссийских партий в Украине окончательно под запретом

В Украине окончательно запретили деятельность 12 пророссийских партий. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба СБУ в Телеграмм.

Судебное решение. Фото: из открытых источников

В Социалистической партии Украины до последнего надеялись, что ей и другим пророссийским движениям в Украине удастся устоять и не оказаться на свалке истории, но Кассационный административный суд в составе Верховного Суда Украины отклонил апелляционную жалобу. Таким образом, суд окончательно запретил деятельность Соцпартии и других 12 пророссийских политсил в нашей стране, говорится в сообщении СБУ.

Спецслужба обращает внимание, что решение о запрете функционирования Соцпартии принято на основании указа президента и решения СНБО. В их основе – доказательства деструктивной деятельности партии.

Речь идет прежде всего о демонстративной поддержке и популяризации агрессивной антиукраинской политики России как на уровне руководства, так и "обычных" членов этого партийного объединения.

Таким образом эта политическая сила пополнила список запрещенных ранее пророссийских политических партий, среди которых: "Оппозиционный блок", "Социалисты", партия "Справедливости и развития", "Наши", "Государство", "Блок Владимира Сальдо", "Левая оппозиция", "Партия Шария", "Союз левых сил", "Оппозиционная платформа — За жизнь" и "Прогрессивная социалистическая партия Украины".

Читайте также на портале "Комментарии" — тревожный сигнал: союз правых партий с партиями-"друзьями Путина" побеждает на выборах в Италии.

Также издание "Комментарии" сообщало – выбора нет: российские оккупанты приказали жителям Херсона покинуть город.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!