В.и.о главы НСЗУ Виленский написал заявление об увольнении: что не так с этой службой

После
прекращения участия в конкурсе на должность главы Национальной службы здоровья
Украины (НСЗУ) в.и.о. главы НСЗУ Андрей Виленский написал заявление об
увольнении. О чем говорит такой шаг, сделанный на фоне напряженной ситуации в
НСЗУ? Что не так с этой службой – и как решить накопившиеся проблемы? Эксперты оценили для портала "Комментарии". Заместитель председателя правления Всеукраинского врачебного
общества Константин Надутый считает, что с данной службой не так всё с самого
начала.
Андрей Виленский (фото из открытых источников)
"Она названа НСЗ по подобию с английской Национальной службой
здоровья. Но на этом сходство заканчивается, — подчеркивает эксперт. – НСЗ в
Великобритании — это финансирующая сторона. Она не занимается формированием
программы государственных гарантий, тарифов, медицинских маршрутов пациентов,
управлением качеством и так далее. То есть, ее функция — только контроль
соблюдения условий договора".
В украинской же НСЗУ полномочия практически диктаторские,
отмечает Константин Надутый.
"Это и финансирование, и контроль качества, и управление
eHealth, и управление сетью, — перечисляет он. — Фактически беспрецедентный
случай, даже по сравнению со страховыми моделями, где тарифы формируют
страховщики. Всё равно их согласовывают с государством, нет монопольного принятия
решений по тарифам".
По словам Константина Надутого, на этих недостатках модели
украинские эксперты акцентировали внимание сразу.
"Нас не услышали. Сейчас это расхлебываем, — резюмирует
зампредседателя Всеукраинского врачебного общества. — Виноват не Виленский. Он,
как мог, руководил этим шатким кораблем, перегруженным полномочиями выше
ватерлинии. И при нем тот хоть как-то держался на плаву. Сможет ли новое лицо
удержать эту махину (а это не только НСЗУ, но и практически каждое заведение
Украины, которое финансируется по программе медицинских гарантий) — вопрос
вопросов... Это и опыт, который приобретается не за один день, и видение,
которое должно быть у человека, входящего в систему, и многое чего еще. Прежде
всего — политика здравоохранения, даже цель которой до сих пор не определена".
Инфекционист, стратегический консультант, директор Revival
Institute for Future Вадим Аристов, принимавший участие в пяти конкурсах на
главу НСЗУ, считает ситуацию типичной.
"Не первый раз в момент сложностей сбегает руководитель НСЗУ.
Так было с ее первым руководителем, который два года готовил Службу к старту
второго этапа медреформы. А перед оглашением тарифов, необходимых для
голосования за госбюджет, просто сбежал с корабля, бросив свою команду", —
напоминает Вадим Аристов.
По его словам, сейчас продолжается технический дефолт НСЗУ.
"Мы об этом делали расследование. Президент Зеленский в июне
на него отреагировал. Заявил, что ответственных в провале нужны отстранить.
Сейчас это, по сути, и происходит. Но замена Виленского на внутреннего
функционера – это плохой сигнал. Старая команда не знает, как решить проблему.
Поэтому меняют не подход, а лица, — поясняет эксперт. — Это будет вести к тому,
что всё чаще могут происходить ситуации, как с 17-летним подростком в Кривом Роге:
когда привозят тяжелого пациента, а больница ищет причины его не принимать.
Из-за неполучения контрактов на определенный пакет, непредсказуемости зачета
услуг, неадекватных тарифов. Больница, которой не выгодно работать с тяжелыми
пациентами, ищет поводы не входить в расходы. К сожалению, именно к этому
подталкивает нерациональная политика НСЗУ".
Вадим Аристов считает, что решить проблему может только
перезагрузка управленческих кадров, перезагрузка методологий, по которым
работает НСЗУ.
"Внутри там не понимают многих инструментов, которые
отработаны в мировых лидерах бизнеса под каждую из типов задач, — акцентирует
эксперт. — Пока НСЗУ – это карго-культ, имитация западных институтов без
выстроенных под украинскую ситуацию и пандемию процессов. Нужны люди из
консалтинга, у кого набита рука и мышление решать нестандартные, сложные
вызовы. А подход в стиле "повышать внутренних функционеров" приводит к тому,
что проблему забалтывают — без изменений по сути. Так мы каждые полгода-год
будем менять одного чиновника на другого, а нация продолжит платить за это
жизнями".
Напомним, в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) рассказали, что сердечно-сосудистые заболевания признали наиболее распространенными причинами смертности украинцев. В связи с этим диагностика, профилактика, а также лечение заболеваний сердца находится в фокусе Программы медицинских гарантий в 2021 году.
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