В.и.о главы НСЗУ Виленский написал заявление об увольнении: что не так с этой службой

После прекращения участия в конкурсе на должность главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) в.и.о. главы НСЗУ Андрей Виленский написал заявление об увольнении. О чем говорит такой шаг, сделанный на фоне напряженной ситуации в НСЗУ? Что не так с этой службой – и как решить накопившиеся проблемы? Эксперты оценили для портала "Комментарии". Заместитель председателя правления Всеукраинского врачебного общества Константин Надутый считает, что с данной службой не так всё с самого начала.

Андрей Виленский (фото из открытых источников)

"Она названа НСЗ по подобию с английской Национальной службой здоровья. Но на этом сходство заканчивается, — подчеркивает эксперт. – НСЗ в Великобритании — это финансирующая сторона. Она не занимается формированием программы государственных гарантий, тарифов, медицинских маршрутов пациентов, управлением качеством и так далее. То есть, ее функция — только контроль соблюдения условий договора".

В украинской же НСЗУ полномочия практически диктаторские, отмечает Константин Надутый.

"Это и финансирование, и контроль качества, и управление eHealth, и управление сетью, — перечисляет он. — Фактически беспрецедентный случай, даже по сравнению со страховыми моделями, где тарифы формируют страховщики. Всё равно их согласовывают с государством, нет монопольного принятия решений по тарифам".

По словам Константина Надутого, на этих недостатках модели украинские эксперты акцентировали внимание сразу.

"Нас не услышали. Сейчас это расхлебываем, — резюмирует зампредседателя Всеукраинского врачебного общества. — Виноват не Виленский. Он, как мог, руководил этим шатким кораблем, перегруженным полномочиями выше ватерлинии. И при нем тот хоть как-то держался на плаву. Сможет ли новое лицо удержать эту махину (а это не только НСЗУ, но и практически каждое заведение Украины, которое финансируется по программе медицинских гарантий) — вопрос вопросов... Это и опыт, который приобретается не за один день, и видение, которое должно быть у человека, входящего в систему, и многое чего еще. Прежде всего — политика здравоохранения, даже цель которой до сих пор не определена".

Инфекционист, стратегический консультант, директор Revival Institute for Future Вадим Аристов, принимавший участие в пяти конкурсах на главу НСЗУ, считает ситуацию типичной.

"Не первый раз в момент сложностей сбегает руководитель НСЗУ. Так было с ее первым руководителем, который два года готовил Службу к старту второго этапа медреформы. А перед оглашением тарифов, необходимых для голосования за госбюджет, просто сбежал с корабля, бросив свою команду", — напоминает Вадим Аристов.

По его словам, сейчас продолжается технический дефолт НСЗУ.

"Мы об этом делали расследование. Президент Зеленский в июне на него отреагировал. Заявил, что ответственных в провале нужны отстранить. Сейчас это, по сути, и происходит. Но замена Виленского на внутреннего функционера – это плохой сигнал. Старая команда не знает, как решить проблему. Поэтому меняют не подход, а лица, — поясняет эксперт. — Это будет вести к тому, что всё чаще могут происходить ситуации, как с 17-летним подростком в Кривом Роге: когда привозят тяжелого пациента, а больница ищет причины его не принимать. Из-за неполучения контрактов на определенный пакет, непредсказуемости зачета услуг, неадекватных тарифов. Больница, которой не выгодно работать с тяжелыми пациентами, ищет поводы не входить в расходы. К сожалению, именно к этому подталкивает нерациональная политика НСЗУ".

Вадим Аристов считает, что решить проблему может только перезагрузка управленческих кадров, перезагрузка методологий, по которым работает НСЗУ.

"Внутри там не понимают многих инструментов, которые отработаны в мировых лидерах бизнеса под каждую из типов задач, — акцентирует эксперт. — Пока НСЗУ – это карго-культ, имитация западных институтов без выстроенных под украинскую ситуацию и пандемию процессов. Нужны люди из консалтинга, у кого набита рука и мышление решать нестандартные, сложные вызовы. А подход в стиле "повышать внутренних функционеров" приводит к тому, что проблему забалтывают — без изменений по сути. Так мы каждые полгода-год будем менять одного чиновника на другого, а нация продолжит платить за это жизнями".

Напомним, в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) рассказали, что сердечно-сосудистые заболевания признали наиболее распространенными причинами смертности украинцев. В связи с этим диагностика, профилактика, а также лечение заболеваний сердца находится в фокусе Программы медицинских гарантий в 2021 году.

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