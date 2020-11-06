В Харьковской области разворачивается настоящая интрига за губернаторство

Как сообщают СМИ, в ближайшее время губернатор Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер покинет свою должность. Кучер, которого связывают с министром МВД Арсеном Аваковым и бывшим заместителем главы Офиса президента Сергеем Трофимовым, провалил избирательную кампанию и теперь будет отправлен в отставку.

Понимая, что контроль над областью может быть потерян, президенту всеми возможными способами будут пытаться предложить кандидатуру нового претендента на место главы ХОГА.

Арсен Аваков, Павел Фукс и Вадим Слюсарев, объединившись, попытаются пропихнуть первого зама мэра Харькова – Игоря Терехова, который был заместителем председателя ХОГА во времена правления Авакова, в губернаторы. Его назначение может полностью узурпировать власть в Харьковской области и городе, пока Кернес отсутствует. И это понятно, так как лично Терехов занимался формированием списков в Харьковский городской и областной советы в интересах Авакова.

В свою очередь, издание "Страна" в опубликованном материале предполагает, что Терехов может остаться в кресле секретаря горсовета.

Что касается возможных сменщиков Кучера, то в их числе называют сразу несколько фигур по версии издания. Во-первых, это руководитель аппарата Днепропетровской области Айна Тымчук, которая когда-то работала у Кернеса, и Татьяна Егорова-Луценко — первый заместитель Кучера. Ее считают человеком куратора "слуг народа" в области Вадима Слюсарева.

Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, какие союзы могут возникнуть в больших городах после выборов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!