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Главная Новости Политика внутренняя политика В Харьковской области разворачивается настоящая интрига за губернаторство
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В Харьковской области разворачивается настоящая интрига за губернаторство

Вместо Кучера губернатором может стать Игорь Терехов

сегодня, 12:45
Автор:

Владимир Лавский

Как сообщают СМИ, в ближайшее время губернатор Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер покинет свою должность. Кучер, которого связывают с министром МВД Арсеном Аваковым и бывшим заместителем главы Офиса президента Сергеем Трофимовым, провалил избирательную кампанию и теперь будет отправлен в отставку. 

В Харьковской области разворачивается настоящая интрига за губернаторство

Понимая, что контроль над областью может быть потерян, президенту всеми возможными способами будут пытаться предложить кандидатуру нового претендента на место главы ХОГА.

Арсен Аваков, Павел Фукс и Вадим Слюсарев, объединившись, попытаются пропихнуть первого зама мэра Харькова – Игоря Терехова, который был заместителем председателя ХОГА во времена правления Авакова, в губернаторы. Его назначение может полностью узурпировать власть в Харьковской области и городе, пока Кернес отсутствует. И это понятно, так как лично Терехов занимался формированием списков в Харьковский городской и областной советы в интересах Авакова.

В свою очередь, издание "Страна" в опубликованном материале предполагает, что Терехов может остаться в кресле секретаря горсовета.

Что касается возможных сменщиков Кучера, то в их числе называют сразу несколько фигур по версии издания. Во-первых, это руководитель аппарата Днепропетровской области Айна Тымчук, которая когда-то работала у Кернеса, и Татьяна Егорова-Луценко — первый заместитель Кучера. Ее считают человеком куратора "слуг народа" в области Вадима Слюсарева.

Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, какие союзы могут возникнуть в больших городах после выборов. 


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Источник: https://uainfo.org/blognews/1604654303-v-harkovskoy-oblasti-razvorachivaetsya-nastoyashchaya-intriga.html
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