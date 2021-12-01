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В госбюджете на 2022 год увеличили расходы на президента, Раду и правительство: во сколько это обойдется украинцам

Увеличение на 2022 год составляет более 206 млн. гривен

сегодня, 20:55
Автор:

Лиля Воробьева
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Правительство в новом документе – проекте о государственном бюджете на следующий год во втором чтении увеличило денежные отчисления для президента, Верховной Рады и Кабинета Министров. Увеличение на 2022 год составляет более 206 млн. гривен. Это отмечено в обнародованном проекте будущего бюджета страны, размещенном на сайте парламента.

В госбюджете на 2022 год увеличили расходы на президента, Раду и правительство: во сколько это обойдется украинцам

Расходы на содержание чиновников возрастут ( фото из открытых источников)

Как говорится в обнародованном проекте документа, средства общего фонда государственного бюджета на украинский парламент в новом году составляют 2,683 млрд гривен. Эти расходы увеличены после первого чтения документа в целом на 3,2%.

Государственные средства, предусмотренные на содержание президента и Офис президента, увеличатся на 1,2% и составят 1,088 млрд гривен.

Так же будут больше и средства бюджета, которые предусмотрены для Секретариата Кабинета министров Украины. Они вырастут на 9,0% и в общей сумме составят 1,330 млрд. гривен.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, как возрастут основные расходы госбюджета-2022. Известно, сколько средств заложено в госбюджет на каждую из основных сфер жизнедеятельности украинцев. На финансирование медицины предусмотрено больше, чем в 2021-м — 197 миллиардов гривен. По словам премьера, подобная сумма финансирования позволит повысить уровень минимальной заработной платы медикам. В частности, минимально врач должен получать 20 тысяч гривен, а средняя зарплата врачей должна превышать сумму в 22,5 тысяч гривен в месяц. На нужды образования будут заложены 186 миллиардов гривен. Предполагается, что средства покроют расходы на выплаты заработных плат учителям и стипендий студентам, которые повысили в полтора-два раза.


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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/rashody-prezidenta-radu-pravitelstvo-uvelichili-1638356102.html
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