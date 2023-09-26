В ГНСУ пояснили, что грозит уклонистам, которые избегают мобилизацию

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что военнообязанных мужчин, незаконно пересекших украинскую границу будет ждать ответственность. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание РБК.



Работник ГНСУ на границе. Фото из открытых источников

По словам Демченко, в сентябре количество людей, пересекающих украинскую границу уменьшилось, однако находится на высоком уровне. Спикер ГНСУ заявил, что большинство попыток незаконного пересечения границы совершается по зеленому участку, то есть в местах за пределами пунктов пропуска. Демченко объясняет, что в случае возвращения в Украину такие люди будут отвечать за нарушение.

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"Если кто-то незаконным способом все же пересек государственную границу в дальнейшем, когда они будут возвращаться, то будут привлечены к ответственности", — сказал спикер ГНСУ в эфире общенационального телемарафона.

Напомним, что народный депутат от партии "Слуга народа" Давид Арахамия сообщал, что Украина сможет осуществить экстрадицию любого украинца, выехавшего за границу с помощью поддельных документов. Однако специалист по правам человека Федор Вениславский объяснил, что Украина не сможет массово возвращать военнообязанных мужчин с помощью процедуры экстрадиции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что три страны Европейского Союза озвучили свою позицию по поводу возможной выдачи уклонистов от мобилизации для Украины из-за запроса об экстрадиции.

Также "Комментарии" писали, что социологическая компания Active Group провела исследование мнения украинцев о необходимости мобилизации военнообязанных мужчин, которые не хотят идти в армию и избегают прохождения военной комиссии.