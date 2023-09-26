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В ГНСУ пояснили, что грозит уклонистам, которые избегают мобилизацию

Что будет с мужчинами, выехавшими за границу, чтобы не попасть под мобилизацию. Объяснение пограничной службы.

сегодня, 14:25
Автор:
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Slava Kot
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Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что военнообязанных мужчин, незаконно пересекших украинскую границу будет ждать ответственность. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание РБК.

В ГНСУ пояснили, что грозит уклонистам, которые избегают мобилизацию

Работник ГНСУ на границе. Фото из открытых источников

По словам Демченко, в сентябре количество людей, пересекающих украинскую границу уменьшилось, однако находится на высоком уровне. Спикер ГНСУ заявил, что большинство попыток незаконного пересечения границы совершается по зеленому участку, то есть в местах за пределами пунктов пропуска. Демченко объясняет, что в случае возвращения в Украину такие люди будут отвечать за нарушение.


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"Если кто-то незаконным способом все же пересек государственную границу в дальнейшем, когда они будут возвращаться, то будут привлечены к ответственности", — сказал спикер ГНСУ в эфире общенационального телемарафона.

Напомним, что народный депутат от партии "Слуга народа" Давид Арахамия сообщал, что Украина сможет осуществить экстрадицию любого украинца, выехавшего за границу с помощью поддельных документов. Однако специалист по правам человека Федор Вениславский объяснил, что Украина не сможет массово возвращать военнообязанных мужчин с помощью процедуры экстрадиции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что три страны Европейского Союза озвучили свою позицию по поводу возможной выдачи уклонистов от мобилизации для Украины из-за запроса об экстрадиции.

Также "Комментарии" писали, что социологическая компания Active Group провела исследование мнения украинцев о необходимости мобилизации военнообязанных мужчин, которые не хотят идти в армию и избегают прохождения военной комиссии.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/shcho-zagrozhue-cholovikam-ki-nezakonno-viyihali-1695716851.html
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