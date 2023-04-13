В России планируют производить ракеты Х-50

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Моесеенко Валентина
Россия может возобновить ракетную атаку по Украине. Украинские военные предупредили, что страна-агрессорка, скорее всего, активизирует массированные воздушные атаки по осенью 2023 года. Ведь оккупанты планируют в июне начать производить ракеты Х-50, пишут "Комментарии". Об этом на брифинге 13 апреля заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.
Россия может активизировать ракетные удары осенью
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Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ пояснил, что на нынешнем уровне производства Россия не сможет восстановить резерв ракет в среднесрочной перспективе.
Военно-промышленный комплекс страны-террористки истощен не только внутренними проблемами, но и действием международных санкций.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в течение двух последних недель в районе Бахмута враг потерял убитыми и ранеными около 4500 человек.
Писали "Комментарии" также, что Путин захотел сосчитать своих солдатиков. Границы в России закрываются, права ограничиваются. Лишь кровью можно искупить вину перед Россией.
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