Россия может возобновить ракетную атаку по Украине. Украинские военные предупредили, что страна-агрессорка, скорее всего, активизирует массированные воздушные атаки по осенью 2023 года. Ведь оккупанты планируют в июне начать производить ракеты Х-50, пишут "Комментарии". Об этом на брифинге 13 апреля заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

Россия может активизировать ракетные удары осенью

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"Кремль потратил с февраля 2022 года как минимум 50% своего запаса зенитных ракет дальнего радиуса действия. В частности, Россия использовала не менее 8 тысяч этих ракет, в основном – класса "земля-земля", — уточнил военный.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ пояснил, что на нынешнем уровне производства Россия не сможет восстановить резерв ракет в среднесрочной перспективе.

"По имеющимся данным в июне текущего года, Россия планирует начать серийное производство стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50, что позволит Кремлю осенью активизировать ракетные удары по территории нашей страны", – заявил Громов.

Военно-промышленный комплекс страны-террористки истощен не только внутренними проблемами, но и действием международных санкций.

"Это потенциально может поставить под угрозу способность Москвы защищать свои стратегические интересы на Дальнем Востоке и на границе со странами НАТО", – рассказал бригадный генерал.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в течение двух последних недель в районе Бахмута враг потерял убитыми и ранеными около 4500 человек.

Писали "Комментарии" также, что Путин захотел сосчитать своих солдатиков. Границы в России закрываются, права ограничиваются. Лишь кровью можно искупить вину перед Россией.

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