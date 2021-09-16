В ГБР отчитались, сколько взяток получили чиновники в 2021

За 8 месяцев 2021 чиновники получили 20,8 млн гривен взяток, сообщается на сайте Государственного бюро расследований.

Коррупция у цифрах, фото ГБР

Наибольшую сумму неправомерной выгоды получили чиновники в Киеве на сумму 8,8 млн гривен. В других регионах ситуация следующая: Харьковская область — 1,8 млн гривен, Киевская область — 1,7 млн гривен, Одесская область — 1,4 млн гривен, Тернопольская область 1,1 млн гривен.

Общий размер убытков от неправомерных действий чиновников для Украины составил 167 млн гривен. Также следователи ГБР арестовали имущества на сумму 365 млн гривен. Наибольшие убытки по уголовным производствам задокументированы в Киеве — более 77 млн гривен, в Одесской области — более 27 млн гривен и в Винницкой области — почти 20 млн гривен.

482 лицам ГБР сообщило о подозрении в совершении коррупционных уголовных правонарушений. Из них 282 человека получили сообщения о подозрении в коррупции.

"С начала текущего года благодаря работе ГБР в суд направлены обвинительные акты по 429 людям, из них 232 человека обвиняются по статье получение неправомерной выгоды (ст. 368 УК Украины). Среди резонансных дел за 8 месяцев 2021 следует выделить следующие: следователи ГБР завершили досудебное расследование по факту вымогательства 13,5 млн гривен за возвращение захваченного предприятия; в суд направили обвинительное заключение в отношении налоговика, который требовал 1 млн гривен взятки в предпринимательницы; судить следователя Нацполиции Донецкой области, который требовал 140 тыс. гривен за избежание наказания по смертельному ДТП", — говорится в сообщении ГБР.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о перспективах дел против Порошенко. Начальник третьего отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных должностными лицами, Олег Корецкий заявил, что большинство дел против Петра Порошенко — бесперспективны.

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