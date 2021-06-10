В чем секрет медиапопулярности Зеленского и Медведчука, – Татьяна Чугаенко

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Татьяна Веремеева
Рейтинги
медиапопулярности в последнее время стали важным показателем того, кто из
политиков наиболее интересен как для СМИ, так и для рядовых украинцев. Так
медиаэксперт Татьяна Чугаенко в своей колонке для портала "Корреспондент" прокомментировала
рейтинг самых популярных украинских политиков в медиа, подготовленный одной из
киевских пиар-компаний.
Популярность Виктора Медведчука
"Самыми популярными
политиками в мае 2021 года стали президент Владимир Зеленский и главный
оппозиционер Виктор Медведчук. Кроме того, в десятке также держится
экс-президент Петр Порошенко. А из других первых лиц в топ-10 входит
премьер-министр Денис Шмыгаль", – написала медиа-эксперт Татьяна Чугаенко.
По мнению эксперта,
генпрокурор Ирина Венедиктова оказалась на 9 позиции рейтинга в основном
благодаря "делу Медведчука".
"Многие СМИ с
иронией описали ситуацию, когда Медведчук приехал в Офис генпрокурора, чтобы
ознакомиться с предъявленными ему обвинениями, а Венедиктова закрылась в
приемной, как будто испугалась главного оппозиционера. Ну а "избиение
младенцев", которое Медведчук со своими адвокатами устроил прокурорским в суде,
превратило Офис генпрокурора в объект насмешек", – отмечает Чугаенко.
Медиа-эксперт пишет
в колонке, что Виктор Ляшко, которого в мае с подачи правительства назначили министром
здравоохранения, должен нести такую же ответственность за провал вакцинации,
как и его предшественник Максим Степанов.
"Но с политической
точки зрения произошло важное изменение, потому что человека Коломойского
(олигарх Игорь Коломойский, – ред.) заменили на представителя "соросят" и
"супрунят", – аргументирует автор.
Касательно лидеров
рейтинга, считает Чугаенко, после запуска политических репрессий в отношении Виктора
Медведчука, власть только способствовала росту его популярности. Кроме того,
особенно фееричным эксперт называет первое заседание суда по избранию меры
пресечения для оппозиционного политика, в ходе которого судья Вячеслав Пидпалый
публично отчитал прокуроров, которые пришли в суд без доказательств и зачитали
фразу из приветственного письма главы греко-католиков Андрея Шептицкого в адрес
"победоносной немецкой армии".
Чугаенко напоминает,
что президент Владимир Зеленский, который занял первое место в рейтинге
медиапопулярности, в мае дал итоговую пресс-конференцию под названием "Два года
каденции". В то же время эксперт обращает внимание на то, что журналистов на
это мероприятие приглашали выборочно, обходя вниманием тех, кто может задать
неудобные вопросы главе государства.
"Окружение
организовало для Зеленского пресс-конференцию в формате "теплой ванны", куда не
допустили Интернет-сайт "Страна", телеканал "Перший незалежний" и другие
оппозиционные СМИ. А приглашенные журналисты вроде Василия Голованова и других
не рискнули задать Зеленскому острые вопросы. Например, когда власть начнет
выполнять обещание про "Конец эпохи бедности", почему при Зеленском
продолжается война на Донбассе и повышают тарифы точно так же, как при
Порошенко", – резюмировала блогер.
Напомним, эксперт рассказал, какую цель преследует появление "пленок Медведчука".
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