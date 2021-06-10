В чем секрет медиапопулярности Зеленского и Медведчука, – Татьяна Чугаенко

Рейтинги медиапопулярности в последнее время стали важным показателем того, кто из политиков наиболее интересен как для СМИ, так и для рядовых украинцев. Так медиаэксперт Татьяна Чугаенко в своей колонке для портала "Корреспондент" прокомментировала рейтинг самых популярных украинских политиков в медиа, подготовленный одной из киевских пиар-компаний.



Популярность Виктора Медведчука

"Самыми популярными политиками в мае 2021 года стали президент Владимир Зеленский и главный оппозиционер Виктор Медведчук. Кроме того, в десятке также держится экс-президент Петр Порошенко. А из других первых лиц в топ-10 входит премьер-министр Денис Шмыгаль", – написала медиа-эксперт Татьяна Чугаенко.

По мнению эксперта, генпрокурор Ирина Венедиктова оказалась на 9 позиции рейтинга в основном благодаря "делу Медведчука".

"Многие СМИ с иронией описали ситуацию, когда Медведчук приехал в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с предъявленными ему обвинениями, а Венедиктова закрылась в приемной, как будто испугалась главного оппозиционера. Ну а "избиение младенцев", которое Медведчук со своими адвокатами устроил прокурорским в суде, превратило Офис генпрокурора в объект насмешек", – отмечает Чугаенко.

Медиа-эксперт пишет в колонке, что Виктор Ляшко, которого в мае с подачи правительства назначили министром здравоохранения, должен нести такую же ответственность за провал вакцинации, как и его предшественник Максим Степанов.

"Но с политической точки зрения произошло важное изменение, потому что человека Коломойского (олигарх Игорь Коломойский, – ред.) заменили на представителя "соросят" и "супрунят", – аргументирует автор.

Касательно лидеров рейтинга, считает Чугаенко, после запуска политических репрессий в отношении Виктора Медведчука, власть только способствовала росту его популярности. Кроме того, особенно фееричным эксперт называет первое заседание суда по избранию меры пресечения для оппозиционного политика, в ходе которого судья Вячеслав Пидпалый публично отчитал прокуроров, которые пришли в суд без доказательств и зачитали фразу из приветственного письма главы греко-католиков Андрея Шептицкого в адрес "победоносной немецкой армии".

Чугаенко напоминает, что президент Владимир Зеленский, который занял первое место в рейтинге медиапопулярности, в мае дал итоговую пресс-конференцию под названием "Два года каденции". В то же время эксперт обращает внимание на то, что журналистов на это мероприятие приглашали выборочно, обходя вниманием тех, кто может задать неудобные вопросы главе государства.

"Окружение организовало для Зеленского пресс-конференцию в формате "теплой ванны", куда не допустили Интернет-сайт "Страна", телеканал "Перший незалежний" и другие оппозиционные СМИ. А приглашенные журналисты вроде Василия Голованова и других не рискнули задать Зеленскому острые вопросы. Например, когда власть начнет выполнять обещание про "Конец эпохи бедности", почему при Зеленском продолжается война на Донбассе и повышают тарифы точно так же, как при Порошенко", – резюмировала блогер.

Напомним, эксперт рассказал, какую цель преследует появление "пленок Медведчука".

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