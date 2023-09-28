В чем подвох с заявлением Корниенко о смене формы правления в Украине – что задумали в ОП

Во время форума "Диригенти змін" первый вице-спикер парламента Александр Корниенко заявил, что сейчас тестируется модель перехода к президентской форме правления в Украине. Такое заявление замглавы ВР вызвало резонанс в медиа и соцсетях. В итоге Корниенко пришлось объяснять, что, заявив о тестировании президентской модели правления, он имел ввиду только сегодняшнее время, когда действует военное положение – и роль президента усиливается. Можно ли сказать, что такими заявлениями власти прощупывают почву перед предстоящими изменениями формы правления в Украине? Почему так резко отреагировали соцсети? Связано ли с этим объяснение Корниенко, что его высказывание не так поняли? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Александр Корниенко. Фото: из открытых источников

В Украине царей быть не может

У политолога, директора Агентства моделирования ситуаций Виталия Балы есть два предположения, почему Корниенко сделал такое заявление.

"Во-первых, это могла быть попытка прощупать реакцию общества. Посмотреть, насколько она будет серьезной. Допустим, по десятибалльной шкале – сколько? Следует ли продолжать. Но это в случае, если мы имеем дело с разыгранной комбинацией, санкционированной Офисом президента. Во-вторых, не исключено, что имеет место провокация с целью направить все стрелки на Офис президента. И тогда это откровенная игра против Банковой. Подстава. Означающая, что в середине президентской команды не всё так однозначно, что она – не такая монолитная, как нам пытаются представить. Ведь заявление Корниенко могут использовать именно против Зеленского", – отмечает эксперт.

По его словам, в нынешней ситуации, когда в марте 2024-го завершаются полномочия президента, а в Конституции не прописано, как долго он может продолжать оставаться на этом посту (в отличие от случаев с парламентом, который может продолжать работу, пока новая Рада не примет присягу), ситуация может быть использована против главы государства. Это может трактоваться как попытка узурпации власти.

"Соцсети – это только первая реакция. Уже негативная. А, если тема будет педалироваться, всё может вылиться в большие проблемы. Ведь в Украине (и история это отлично показывает) царей быть не может. Наша страна это уже не раз дала понять", – резюмирует Виталий Бала.

У Банковой есть желание максимально расширить полномочия президента

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко рассуждает так:

"Все эти "Диригенти змін" довольно часто вбрасывают ту или иную информацию с целью посмотреть на реакцию общества. Действительно, парламентско-президентская республика может кого-то не устраивать. Особенно, если парламент становится менее управляем… Напомню, что в Древнем Риме, несмотря на наличие Сената, в сложные времена (войны, гражданские смуты) назначали диктатора. Не тирана, а именно диктатора. И это слово не имело негативного смысла. Просто нужно было принимать быстрые решения, не ожидая, пока сенаторы до чего-то договорятся. В сложные времени нужно больше действий и меньше разговоров. Но вряд ли в нашем случае речь о чём-то подобном".

Скорее, продолжает эксперт, у Банковой есть желание максимально расширить полномочия президентской вертикали власти. Вот там и пытаются максимально централизовать принятие решений по тем или иным вопросам.

"Соцсети отреагировали на эту идею негативно, потому что нынешняя власть имеет низкий уровень доверия в обществе. И те 73%, которые были у президента изначально, сейчас сократились в разы. Учитывая такой резонанс с негативным для Банковой оттенком, Корниенко пришлось пояснять, что его неправильно поняли. Попытались быстрее отыграть ситуацию назад. Сохранить хорошую мину при плохой игре", – поясняет Сергей Войченко.

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