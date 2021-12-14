В бюджете нет денег, потому что на нем может зарабатывать «круг таинственных лиц» от власти, например Ахарамия - Омелян

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал об актуальных коррупционных механизмах, к которым может быть причастно окружение президента Владимира Зеленского и главы его Офиса Андрея Ермака, а также заявил о готовности дать соответствующие показания в Национальном антикоррупционном бюро. Об этом Омелян написал на своей странице в Facebook.

Владимир Омелян - фото из открытых источников

"По утверждению источников, на Банковой сейчас настоящий дуумвират. Ермак и Арахамия якобы контролируют Харьков с помощью депутата от ОПЗЖ Игоря Абрамовича (помните недавнее расследование ?), разделили влияние на таможне и в налоговой, энергетике и зашли в ГПЗКУ. Ну, это в дополнение к "Дубаи-Энерго" , ... (речь идет о возможной причастности Арахамии к поставкам электроэнергии в Украину через подставную фирму в ОАЭ — ред.).", — написал Омелян.

"Кстати, говорят, в ящике президента якобы до сих пор тихонько лежит справка СБУ по поводу инфраструктурных подвигов Арахимии и его легендарных бек-офисов. Почему-то уже год лежит, зато Давид уже давно может пользоваться чартерными самолетами. Уверен, для журналистов-расследователей это было бы интересно, как и то, почему эти перелеты могут совершаться инкогнито, часто вообще без документов, удостоверяющих высокопоставленное лицо", — говорится в посте Омеляна.

Политик напомнил, что финансовые потери бюджета от коррупции исчисляются миллиардами гривен.

"А Вы в курсе: потери от "скруток" НДС — от 4 млрд грн/месяц, от оптимизации налогов финансово-промышленных групп ежегодно государство теряет более 50 млрд. грн., государственные компании могут платить в бюджет дополнительно еще 20 млрд грн, но "свой менеджмент" не дает, элементарный аудит месторождений полезных ископаемых, даже без повышения ставок, дал бы больше 10 млрд. грн., серый рынок подакцизных товаров недодает налогами более 30 млрд грн/год, о контрабанде просто зацитирую Президента – "300 млрд грн/год", — написал Омелян.

"Мы же все понимаем, что эти средства отсутствуют в госбюджете скорее всего не потому, что частные компании просто не хотят и не платят, а потому что могли договориться с властью и так может зарабатывать небольшой круг таинственных лиц", — добавил он.

"НАБУ – прошу считать это заявлением о преступлении, готов предоставить показания и соответствующие документы", — резюмировал политик.





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