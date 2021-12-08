Глава фракции "Слуга народа" Арахамия может быть причастен к "схеме" импорта электроэнергии из Беларуси в Украину, - СМИ

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия может быть причастен к "схеме" с участием фирмы-прокладки из ОАЭ импорта электроэнергии из Беларуси в Украину. Об этом говорится в журналистском расследовании "РБК-Украина".

Давид Арахамия. Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook

Согласно информации, которую опубликовали журналисты, импорт электричества производится не напрямую между "Белэнерго" и "Энергоатомом", а через частные структуры – украинскую компанию "ТЕТ Груп" и арабскую Vector Energy Innovation.



В статье представлена копия контракта между украинской и арабской компаниями, в которой указано, что ежемесячная маржа, которую зарабатывает Vector Energy Innovation якобы составляет не менее 41 долл. США при закупке электроэнергии в Беларуси по 59 долл. США за МВт⋅ч и продаже украинцам по 100 долл. США за МВт⋅ч.





"Среднесуточное значения базовых цен на РДН в ноябре составило 2 915,98 грн за МВт⋅час (около $107). Таким образом, говорить о высокой марже у "ТЭТ Групп" не приходится вообще. Чего не скажешь о стабильном доходе у арабской компании. Vector Energy Innovation независимо от ситуации на рынке и объёмов поставок стабильно имеет $41 на каждом МВт⋅час. При заявленном месячном объёме поставок из Беларуси на уровне 900 тыс. МВт⋅час, компания из ОАЭ может получать $27,5 млн 40%-й маржи буквально из воздуха", — пишут авторы материала.

Журналистам удалось установить связь подписанта контракта со стороны арабской компании Тарьяма Матара Тарьяма с бывшим главой скандального консорциума ЕДАПС Юрием Сидоренко. Арабский глава Vector Energy Innovation, по данным издания, является также совладельцем компании-правонаследника ЕДАПС Industrial Innovation Group, интересы которой по участию в президентской программе "Государство в смартфоне" долгое время отстаивал Давид Арахамия.

"Арахамия может лоббировать интересы Industrial Innovation Group и импорт электроэнергии из Беларуси через "прокладку". Однако это лишь небольшой проект в их бизнесе. "Арабская" компания хочет продавать технологии и иметь постоянный доход с их внедрения в рамках президентской программы "Государство в смартфоне". А диджитализация всей страны – это несоизмеримо большие деньги", — пишут авторы материала.

Напомним, импорт электроэнергии из Беларуси в Украину возобновился в начале ноября 2021 года, до того он был приостановлен по политическим мотивам.

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