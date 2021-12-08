Глава фракции "Слуга народа" Арахамия может быть причастен к "схеме" импорта электроэнергии из Беларуси в Украину, - СМИ

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Станислав Молчанов
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия может быть причастен к "схеме" с участием фирмы-прокладки из ОАЭ импорта электроэнергии из Беларуси в Украину. Об этом говорится в журналистском расследовании "РБК-Украина".
Давид Арахамия. Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook
Согласно информации, которую опубликовали журналисты, импорт электричества производится не напрямую между "Белэнерго" и "Энергоатомом", а через частные структуры – украинскую компанию "ТЕТ Груп" и арабскую Vector Energy Innovation.
В статье представлена копия контракта между украинской и арабской компаниями, в которой указано, что ежемесячная маржа, которую зарабатывает Vector Energy Innovation якобы составляет не менее 41 долл. США при закупке электроэнергии в Беларуси по 59 долл. США за МВт⋅ч и продаже украинцам по 100 долл. США за МВт⋅ч.
Журналистам удалось установить связь подписанта контракта со стороны арабской компании Тарьяма Матара Тарьяма с бывшим главой скандального консорциума ЕДАПС Юрием Сидоренко. Арабский глава Vector Energy Innovation, по данным издания, является также совладельцем компании-правонаследника ЕДАПС Industrial Innovation Group, интересы которой по участию в президентской программе "Государство в смартфоне" долгое время отстаивал Давид Арахамия.
Напомним, импорт электроэнергии из Беларуси в Украину возобновился в начале ноября 2021 года, до того он был приостановлен по политическим мотивам.
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