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Главная Новости Политика внутренняя политика Уже почти середина июля, Украина выходит на пик туристической активности - эксперт
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Уже почти середина июля, Украина выходит на пик туристической активности - эксперт

Приазовье уже приняло первый миллион туристов в этом году

сегодня, 04:47
Автор:

Ольга Чародий

Уже почти середина июля. Украина выходит на пик туристической активности. В приоритетах — отдых у моря, украинские Карпаты, украинское Полесье. Об этом заявил экс-министр курортов и туризма Крыма, глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины Александр Лиев изданию "Комментарии-Украина".

Уже почти середина июля, Украина выходит на пик туристической активности - эксперт

Александр Лиев (фото из открытых источников)

"Люди стремятся уехать из города. Это время, чтобы правильно применить культурный туризм – посещение неких культурных объектов или событий, музеев, национальных парков. Последних у нас — как в Канаде. А посетителей приблизительно в сто раз меньше. Потому что это пока непопулярная тема, а многие интересные места просто неизвестны. Рассмотрим на примере Приазовья, где мы сейчас активно мониторим ситуацию, помогая развитию курортов. Приазовье уже приняло первый миллион туристов в этом году. А в музеях и нацпарках там – заметной активности нет", — считает Лиев.

По его словам, многие туристы просто не знают о существовании украинского стоунхенджа – заповедника "Каменные могилы", который расположен частично в Донецкой, частично – в Запорожской области.

"Это — уникальное место, которое претендует на статус объекта под охраной ЮНЕСКО. Есть и другие интереснейшие объекты. Тот же Национальный парк Меотида – на Донетчине, в районе Мариуполя. Те же мариупольские, бердянские мелитопольские, генические музеи. Сейчас эти ресурс в заработок на туристическом потоке фактически не включены", — добавил он.

Напомним, Украина и Турция подписали меморандум об углублении сотрудничества в области туризма. Эксперты оценили для портала "Комментарии-Украина" значение этого документа. Так, Исполнительный директор Украинской Ассоциации туристических агентств (УАТА) Павел Григораш отмечает, что такие меморандумы скорее декларативны. Но они дают позитивный сигнал рынку, а в наше неспокойное время это важно.




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Источник: Comments.ua
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