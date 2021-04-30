Увольнение Юлии Мендель: кто может стать следующим пресс-секретарем президента

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель решила покинуть должность. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на источники в Офисе президента. Кто и почему может стать следующим пресс-секретарем главы государства, а также, каким должен быть этот человек – "Комментарии" разбирались вместе с экспертами.



Кто может заменить Мендель на посту пресс-секретаря президента. Фото: iuliia_mendel / Instagram

Останется ли Мендель в ОП

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова обращает внимание, что, согласно заявлению Михаила Подоляка (советник Андрея Ермака, главы Офиса президента), Юлия Мендель не уйдет из Офиса президента, не перестанет работать непосредственно с Владимиром Зеленским.

"Если это так, получается, она просто слега "подвинется", сменит роль, – отмечает аналитик. – Такая себе перестановка-рокировка. Причина которой может крыться в личностных отношениях, недовольстве работой Мендель со стороны Ермака или его зама – Тимошенко".

По словам Александры Решмедиловой, ходят слухи, что на смену Юлии Мендель может прийти пресс-секретарь Андрея Ермака – Дарья Заривная, в прошлом – шеф-редактор издания l'officiel Online, основательница нетворкинг-платформы Charitum и интернет-журнала Vector.

"В случае подтверждения данной информации, можно сделать вывод, что выбирают из проверенных людей, из ближней обоймы. Того, кто мог бы быстро приступить к работе, без долгого адаптационного периода. Подхватить знамя – и бежать дальше", – поясняет аналитик.

Александра Решмедилова напоминает, что в разные периоды пресс-секретарями украинских президентов были и мужчины, и женщины. И чаще всего – это фигура, которая не контрастировала бы с президентом. Не то чтобы блеклая, но не выделяющаяся.

"В идеале – это тот, кто делает сухой функционал, допускает минимальное количество ошибок и опрометчивых заявлений. Тот, на ком не акцентируют внимание. То есть, полная противоположность Мендель. Потому, думаю, вряд ли будет более яркий персонаж. Тут наоборот погасить бы те информационные страсти, которые вызывала Мендель: неаккуратные выражения, невычитанные формулировки, двузначные посты в соцсетях, кулинарные шедевры, эмоциональные заявления", – считает Александра Решмедилова.

По ее мнению, подходящий вариант – какой-то клерк, мужчина. К нему будет меньше вопросов в плане внешности. Не будут акцентировать на том, во что одет, в каком платье, в каких туфлях.

"А любую девушку, которая займет пост после Мендель, так или иначе будут с ней сравнивать, – уверена аналитик. – Потому считаю, что лучше искать максимально невыразительную, но очень профессиональную фигуру. Человека-функцию, который просто выполнял бы свое дело. Это не конкурс, не шоу, как "Холостяк" или "Холостячка". Были периоды, когда мы не знали пресс-секретарей, потом пошли яркие журналисты с бэкграундом профессиональной деятельности, кого знала камера. Посмотрим, как путем пойдут Зеленский и его Офис. Но судя по тому, что идет информация о недовольстве работой Мендель именно со стороны Офиса президента, будет выбрана фигура из этой орбиты".

Слишком много внимания к должности пресс-секретаря президента

PR-эксперт, политический аналитик Александр Солонько считает, что к должности пресс-секретаря президента слишком много внимания.

"Это должность, которая требует определенного уровня квалификации для выполнения функций пресс-посредничества, для повышения диалога между действующей президентской администрацией и СМИ, а также, соответственно, обществом. Кто бы ни был на этой должности, он просто должен качественно выполнять свою работу. Это всё, что нам нужно знать об этой истории", – подчеркивает Александр Солонько.

По его словам, пресс-секретарь – это не политическая фигура. Его вообще, по-хорошему, не должно быть видно.

Между тем, в Телеграмм-каналах не исключают, что Офис президента ищет на роль его пресс-секретаря яркого персонажа, который не уступал бы в медийности тому же Пескову – "голосу Кремля". Такие фигуры являются удобными громоотводами для президента и его Офиса.

Напомним, эксперты рассказали, что могло повлиять на увольнение пресс-секретаря президента.

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