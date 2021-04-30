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Главная Новости Политика внутренняя политика Отставка Юлии Мендель: эксперты рассказали, что могло повлиять на увольнение пресс-секретаря президента
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Отставка Юлии Мендель: эксперты рассказали, что могло повлиять на увольнение пресс-секретаря президента

Эксперты не видят ничего удивительного в вероятной отставке Юлии Мендель и говорят, что предпосылки для этого были уже давно

30 апреля 2021, 16:13
Автор:

Татьяна Веремеева

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель решила покинуть должность. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на источники в Офисе президента. 

Отставка Юлии Мендель: эксперты рассказали, что могло повлиять на увольнение пресс-секретаря президента

Причины увольнения Юлии Мендель. Фото: Сергей Харченко / Zuma / ТАСС

Отставка Мендель и конфликт интересов в ОП

Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), доктор политических наук Игорь Петренко напоминает, что слухи об отставке Мендель муссируются уже пару недель. Но на данный момент они, похоже, обрели реальные очертания.

"Если бы слухи остались слухами, можно было бы говорить о проявлении внутренней борьбы групп влияния вокруг президента. Не знаю, к чьей группе принадлежит Мендель. Но знаю, что есть конфликт между главой Офиса президента Андреем Ермаком и его замом Кириллом Тимошенко. Возможно, одна из этих групп решила ударить по другой, выбив Мендель с должности, – рассуждает эксперт. – Кстати, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уже подтвердил увольнение Мендель. По его словам, она пока продолжает исполнять обязанности спикера президента. Но это временно".

При этом, подчеркивает Игорь Петренко, у Мендель достаточно сильные покровители. Тот же президент Владимир Зеленский к ней довольно лояльно относится.

"У нее было немало зашкваров. И ляпы делала непростительные, выставляя официальные и не только тексты. И отношения с журналистами у Мендель не сложились. Она нелюбима медиа. Опять же, история с ее шоу на канале "ДОМ" понравилась далеко не всем. Так что поводы "уйти" Мендель были и есть, – считает Игорь Петренко. – В данный момент в Сети гуляют версии, что она может уйти на тот самый канал "ДОМ" или остаться в пресс-службе в неком новом статусе".

Влияние Мендель на рейтинги Зеленского

Политолог, коммуникатора Украинского института политики Елена Броницкая не удивляется, что Мендель уходит.

"Учитывая ее вздорный характер, скорее удивительно, что она так долго пробыла на столь ответственном посту, – отмечает Елена Броницкая. – В свое время и я от нее получила, когда работала гостевым редактором на одном из украинских телеканалов. На мою просьбу посодействовать, чтобы депутаты монобольшинства, представители правительства чаще приходили на канал, давая важные для людей пояснения, в том числе по вопросам борьбы с пандемией, ситуации с вакцинацией, она ответила довольно резко. Она отталкивала журналистов и в прямом, и в переносном смысле".

По мнению эксперта, Мендель внесла немалую лепту в снижение рейтинга президента Зеленского.

"Она создала некий пул журналистов и блогеров, "близких к телу" главы государства. Фактически оградила его от представителей других медиа, создала теплую ванну. В итоге настолько, как мне кажется, рассорилась со всеми, что ее единственное рабочее место может быть только за границей", — резюмирует Елена Броницкая.

Напомним, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что "Россия не является монополистом на русский язык. И нам пора давно самим демонополизировать его и громко заявить, что в Украине есть "украинский" русский язык". Эксперты поделились мнением с порталом "Комментарии" о том, к чему могут привести "языковые" заявления пресс-секретаря президента.


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Обусуждения

Харя Кришны

30 апреля 2021, 16:23

Так это Мендель виновата, что зеленского считают агрессивным чмом и фашистской подстилкой! А на самом деле он кроссавчег и мачо!

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