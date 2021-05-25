Дискредитировать Авакова могли по отмашке из Офиса президента — СМИ

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Станислав Молчанов
Некоторые дискредитирующие министра внутренних дел Украины Арсена Авакова информкампании могли быть заказаны представителями Офиса президента. Такую информацию, ссылаясь на личные источники в ОП, сообщают администраторы Telegram-канала "Украина 24".
Чиновники из ОП опасаются министра Авакова. Фото из открытых источников
Как отмечают в Telegram-канале "Украина 24", позиции руководителя МВД Украины в последнее время значительно укрепились. Судя по информации, полученной журналистами канала из своих источников, это и вызывает волну негодования в Офисе президента.
Помимо прочего в публикации отмечается, что якобы сам президент Владимир Зеленский объявил "войну" тем чиновникам, которые рискнут нарушить закон. Представители "Украина 24" ссылаются на одно из последних совещаний при главе государства.
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Ивнов
сегодня, 14:18
Вообще то Авакян, белый и пушистый, но какие-то недостойные личности его дискредитируют. Мерзавцы!