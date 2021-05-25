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Главная Новости Политика внутренняя политика Дискредитировать Авакова могли по отмашке из Офиса президента — СМИ
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Дискредитировать Авакова могли по отмашке из Офиса президента — СМИ

Некоторые приближенные к Зеленскому чиновники опасаются укрепления позиций главы МВД и санкций СНБО

сегодня, 14:43
Автор:

Станислав Молчанов

Некоторые дискредитирующие министра внутренних дел Украины Арсена Авакова информкампании могли быть заказаны представителями Офиса президента. Такую информацию, ссылаясь на личные источники в ОП, сообщают администраторы Telegram-канала "Украина 24".

Дискредитировать Авакова могли по отмашке из Офиса президента — СМИ

Чиновники из ОП опасаются министра Авакова. Фото из открытых источников

"Интересный расклад. Пообщались с нашими источниками в Офисе Президента, и вот там шепчутся, что некоторые обитатели Банковой боятся министра внутренних дел Арсена Авакова. Они четко понимают, что при нем могут многие из них сесть. Поэтому было принято решение периодически организовывать антикампании", — сообщается в публикации.

Как отмечают в Telegram-канале "Украина 24", позиции руководителя МВД Украины в последнее время значительно укрепились. Судя по информации, полученной журналистами канала из своих источников, это и вызывает волну негодования в Офисе президента.

"Больше всего их расстраивает, что вскоре они вовсе не смогут "зарабатывать" на стороне", — подчеркивают администраторы Telegram-канала.

Помимо прочего в публикации отмечается, что якобы сам президент Владимир Зеленский объявил "войну" тем чиновникам, которые рискнут нарушить закон. Представители "Украина 24" ссылаются на одно из последних совещаний при главе государства.

"Принципальность Зе они знают не по наслышке. Многие восприняли это слишком буквально и решили, что подобный план президент сможет реализовать только в паре с Аваковым. Фактически это уже сегодня рушит все существующие схемы. Поговаривают, что многие уже откровенно начинают боятся заседаний СНБО из-за возможности увидеть там свои фамилии", — отмечают в Telegram-канале "Украина 24".


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Источник: https://t.me/uk24raine/1608?fbclid=IwAR3evXF1-Uq6VztgBf0uW4sgNOM01PkAdEh11yPzlTvg8tHnAFGzUdRW4GM
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comments

Обусуждения

Ивнов

сегодня, 14:18

Вообще то Авакян, белый и пушистый, но какие-то недостойные личности его дискредитируют. Мерзавцы!

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