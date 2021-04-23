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Главная Новости Политика внутренняя политика Урегулированием конфликта на Востоке должен заниматься Медведчук — Либерман
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Урегулированием конфликта на Востоке должен заниматься Медведчук — Либерман

По мнению адвоката, глава "ОПЗЖ" понимает, как можно закончить войну на Донбассе, и может это сделать

сегодня, 20:00
Автор:

Станислав Молчанов








Вопросом урегулирования конфликта на Востоке Украины должен заниматься председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, потому что он знает, как завершить его в короткие сроки. Такое мнение высказал адвокат, доктор юридических наук Иван Либерман в эфире телеканала "Перший Незалежний".

Урегулированием конфликта на Востоке должен заниматься Медведчук — Либерман

Адвокат Иван Либерман. Фото: Первый городской

Эксперт подчеркнул, что последние несколько недель обострение конфликта на Востоке Украины держало в напряжении и политиков, и военных, и население. По его мнению, действующей власти следует сделать выводы из этой ситуации и двигаться в направлении изменений, которые в дальнейшем заставят другие страны считаться с Украиной.

"Украина должна исповедовать принципы экономического роста. Не только каждого отдельного украинца, а вообще, в целом надо развивать инфраструктуру Украины во всех ее направлениях. Для того, чтобы с Украиной считались, не сочли ее просто какой-то территорией, или, не дай Бог, плацдармом, должно быть конкретное развитие", — сказал Либерман.

Кроме того, адвокат высказал предположение, якобы председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук знает, как завершить войну на Донбассе, и может это сделать.

"Уверен, что Виктор Медведчук мог бы, если бы занимался вопросом урегулирования конфликта на Донбассе, он бы этот вопрос достаточно быстро закрыл. Это мое частное мнение", — отметил Иван Либерман.

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что мирное урегулирование конфликта на Донбассе зависит полностью от политической воли Владимира Зеленского. 

"Для того чтобы не было обострений, для того чтобы избежать их сегодня и в будущем, необходимо выполнение Минских соглашений, которые, в ходе разговора между Путиным, Макроном и Меркель были признаны безальтернативными", — подчеркнул парламентарий.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fzsEV9fma8U
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