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Станислав Молчанов
Вопросом урегулирования конфликта на Востоке Украины должен заниматься председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, потому что он знает, как завершить его в короткие сроки. Такое мнение высказал адвокат, доктор юридических наук Иван Либерман в эфире телеканала "Перший Незалежний".
Адвокат Иван Либерман. Фото: Первый городской
Эксперт подчеркнул, что последние несколько недель обострение конфликта на Востоке Украины держало в напряжении и политиков, и военных, и население. По его мнению, действующей власти следует сделать выводы из этой ситуации и двигаться в направлении изменений, которые в дальнейшем заставят другие страны считаться с Украиной.
Кроме того, адвокат высказал предположение, якобы председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук знает, как завершить войну на Донбассе, и может это сделать.
Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что мирное урегулирование конфликта на Донбассе зависит полностью от политической воли Владимира Зеленского.
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