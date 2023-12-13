Умеров прокомментировал вопрос возможной отставки Залужного

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Slava Kot
Министр обороны Украины Рустем Умеров ответил на вопрос о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По словам главы Минобороны, этот вопрос "раскачивают внутренне и внешне", однако решения об увольнении Залужного нет.
Рустем Умеров об отставке Залужного. Фото из открытых источников
Во время брифинга с журналистами министра обороны Рустема Умерова спросили, планируются ли кадровые изменения в военном командовании, в частности, отставка главнокомандующего Валерия Залужного и командующего объединенными силами Сергея Наева.
Однако, по словам министра обороны, пока увольнения генерала Валерия Залужного не планируются.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народная депутат ВР Марьяна Безуглая раскритиковала главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного из-за отсутствия военного плана на 2024 год и настаивает на его отставке. В НАТО отреагировали на критику Залужного и рассказали, есть ли у Украины план на следующий год.
Также "Комментарии" писали о Безуглой, критикующей высшее военное руководство во главе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным за отсутствие наказаний среди генералов.
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