Умеров прокомментировал вопрос возможной отставки Залужного

Министр обороны Украины Рустем Умеров ответил на вопрос о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По словам главы Минобороны, этот вопрос "раскачивают внутренне и внешне", однако решения об увольнении Залужного нет.

Рустем Умеров об отставке Залужного. Фото из открытых источников

Во время брифинга с журналистами министра обороны Рустема Умерова спросили, планируются ли кадровые изменения в военном командовании, в частности, отставка главнокомандующего Валерия Залужного и командующего объединенными силами Сергея Наева.

"В военном компоненте всегда происходят изменения, ротации. В военном руководстве всегда есть приходные вещи, которые были ко мне и с которыми я открыт к обществу", — отметил Умеров.

Однако, по словам министра обороны, пока увольнения генерала Валерия Залужного не планируются.

"В этом плане вопрос такой не стоит. Я знаю его раскачивают внутренне и внешне. Я всегда спрашиваю Валерия Федоровича (Залужного) о проходных вопросах о некоторых людях, какие рекомендации, кого можем назначить", — отметил Рустем Умеров и добавил, я если будут соответствующие решения, то "я выйду с этим вопросом и расскажу".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народная депутат ВР Марьяна Безуглая раскритиковала главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного из-за отсутствия военного плана на 2024 год и настаивает на его отставке. В НАТО отреагировали на критику Залужного и рассказали, есть ли у Украины план на следующий год.

Также "Комментарии" писали о Безуглой, критикующей высшее военное руководство во главе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным за отсутствие наказаний среди генералов.