Украину вытесняют с международных рынков вооружения – эксперт

Обладая собственными мощностями, в частности, предприятиями военно-промышленного комплекса, такими как Государственный концерн "Укроборонпром", Украина так и не наладила в достаточной мере производство собственных боеприпасов, военной техники. Почему многое закупаем за рубежом, тогда как собственные заводы простаивают? Что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию?

Укроборонпром (фото из открытых источников)

С этими вопросами порталу "Комментарии" помог разобраться эксперт.



Политолог, конфликтолог Богдан Петренко считает, что проблема любой сферы управления в Украине — в том числе и военно-промышленного комплекса - отсутствие стратегического мышления.

"Нет понимания необходимости и реальных направлений развития. Не написать ли пустую программу, а именно — сформировать и воплощать практическую программу — в этом огромная проблема. Достаточно долгое время оборонка выезжала на обломках советского наследия. Но 30 лет после СССР, разрыв экономических связей, связанных с кризисами, а в конце концов с войной — привели к тому, что наш ВПК уже не отвечает требованиям современности. Этому добавилось то, что мы потеряли часть оборонки на оккупированных территориях — особенно речь идет о Луганском патронном заводе. Более того — проблемы и в том, что Украину вытесняют с международных рынков вооружения наши конкуренты. И, конечно, в том, что мы стремимся перейти на "стандарты НАТО". В том числе и в сфере вооружения", — считает эксперт.

Как уточнил Богдан Петренко, кроме того, неповоротливость государственного менеджмента, желание сорвать куш, продать все возможные остатки (например, земли), желание сросшегося с властью бизнеса прибрать к своим рукам часть ресурсов оборонки (у нас обычно один механизм с 90-х гг — обанкротить, чтобы скупить остатки за бесценок) приводят к тому, что предприятия упадок.

"В этом контексте война с Российской Федерацией, временно приостановила отдельные процессы (но не навсегда — инерция часто побеждала потребности в собственном вооружении). Но ее активная фаза быстро закончилась и проблемы начали восстанавливаться", — добавил эксперт.

Богдан Петренко предложил несколько вариантов выхода из сложившийся ситуации:

а) сделать большую часть военных закупок более открытой, чтобы снизить коррупционные риски;

б) сформировать действенный надзор над "секретными закупками" — например, через людей из разных ведомств, допущенных к соответствующему уровню секретности;

в) расширить возможности для частного бизнеса в сфере закупок.

То есть, сделать их более открытыми и конкурентными.

"И стратегически — признать то, что военно-политический конфликт с Российской Федерацией у нас надолго. А потому — сформировать и соответствующую стратегию обновления оборонки, где на первое место поставить развитие собственного производства, а не закрывания дыр за счет "выпрашивания" помощи у наших партнеров или покупки "давайте уже что есть, чтобы освоить бюджет", вместо того, что надо. И конечно — активно включения нашей оборонки как действенной части в цикл производства вооружения наших партнеров из числа стран НАТО", — добавил эксперт.

Напомним, тема возможного экспорта украинского оружия в РФ громко обсуждается после публикации отчета Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), где указано, что Россия якобы вошла в тройку крупнейших импортеров украинского вооружения в период 2016-2020 годов.

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