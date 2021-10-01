Украинская власть закрывает СМИ и ограничивает свободу слова, - Анри Малосс

Иногда дезинформация становится оправданием для некоторых правительств в попытке запретить некоторые медиа и ограничить свободу слова. И недавно мы видели действия украинской власти, которые можно трактовать как запрет свободы слова под предлогом дезинформации. Такое мнение высказал почетный председатель Исследовательского института Vocal Europe, бывший глава Европейского социально-экономического комитета Анри Малосс во время круглого стола "СМИ и конфликт: Свобода прессы в Украине", организованного EU Buzz в сотрудничестве с Vocal Europe, передает 112.ua.

Анри Малосс - фото из открытых источников

"Этот вопрос является чрезвычайно чувствительным для Украины. Она выбрала путь демократии и европейской модели. В то же время недавно мы видели действия, которые можно трактовать как запрет свободы слова под предлогом дезинформации. Сегодня мы видим тенденции ... в Украине, в Европе, повсюду, что дезинформация, которая действительно существует, но иногда она становится оправданием для некоторых правительств в попытке запретить некоторые медиа и ограничить свободу слова", — заявил председатель Vocal Europe.

Эксперт подчеркнул, что ситуация со свободой слова в Украине составляет чрезвычайную опасность.

"Свобода СМИ должна быть ключевой ценностью и не должна ограничиваться за исключением решения суда. Ведь на примере Украины в конфликтной ситуации я вижу возможное ограничение со стороны власти и это неправильно", — уточнил Анри Малосс.

Он также подчеркнул, что проблема свободы СМИ и самовыражения с каждым днем ​​становится все острее.

"Мы привыкли наблюдать за запретом медиа и отсутствием свободы слова в странах, где председательствует авторитарный режим. Только вспомните Китай. Но пока мы это также наблюдаем в демократических государствах, накануне это произошло в Германии, когда власть искушенная запретить некоторые СМИ, так как считает они несут дезинформацию, или они как говорится не является политически корректными", — сказал эксперт.

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