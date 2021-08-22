Украинская армия должна быть готова к наступлению - заявление Залужного

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что ВСУ должны быть готовы к наступательным действиям для освобождения оккупированных территорий Украины. Для этого армия должна развиваться и совершенствовать свою тактику. Об этом Залужный сказал на "Форуме 30".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: facebook.com/kommander.nord

"Сегодня мне очень хотелось бы, чтобы ВСУ получали от государства необходимое — соответствующее вооружение и военную технику... ВСУ должны развиваться, совершенствовать тактику... И самое главное — подготовка к ведению наступательных действий по освобождению оккупированных территорий", — заявил главнокомандующий.

Ранее "Комментарии" писали, что 16 августа бывший директор департамента Министерства обороны Украины получил сообщение о подозрении в превышении военным служебных полномочий. Чиновнику инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины.

По материалам следствия, чиновник провел закупку некачественных антиснайперских систем. Их общая стоимость составляет почти 9 млн гривен. Впрочем, технику отправили на экспертизу. Выяснилось, что антиснайперские системы имеют элементы, которые позволяют враждебным подразделениям вычислить размещение техники на поле боя. Обнаруженные демаскирующие элементы в системах ставили под угрозу жизни военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Также известно, что эти системы вообще не отвечали потребностям закупки. Следствие считает, что сумма закупки равна сумме нанесенного ущерба государству.

Напомним, к 30-й годовщине провозглашения независимости Украины военнослужащие Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины получат премии. Соответствующий приказ уже подписан командующим Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковником Александром Сирским. Согласно приказу премии получат военные, которые были ранены и получили физические повреждения в зоне проведения операции Объединенных сил. По словам Александра Сирского, премирование — это не только знак заботы о военных, но и уважения к их службе. Командующий также отметил, что сейчас создаются условия, чтобы каждый, кто получил ранения, смог остаться на службе при наличии желания.





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