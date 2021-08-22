logo
Русский Українська

BTC/USD

48884.66

ETH/USD

3235.91

LTC/USD

185.72

USD/UAH

26.80

EUR/UAH

31.40

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Украинская армия должна быть готова к наступлению - заявление Залужного
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинская армия должна быть готова к наступлению - заявление Залужного

Армия должна развиваться и совершенствовать свою тактику

сегодня, 15:56
Автор:

Харченко Дарина

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что ВСУ должны быть готовы к наступательным действиям для освобождения оккупированных территорий Украины. Для этого армия должна развиваться и совершенствовать свою тактику. Об этом Залужный сказал на "Форуме 30".

Украинская армия должна быть готова к наступлению - заявление Залужного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: facebook.com/kommander.nord

"Сегодня мне очень хотелось бы, чтобы ВСУ получали от государства необходимое — соответствующее вооружение и военную технику... ВСУ должны развиваться, совершенствовать тактику... И самое главное — подготовка к ведению наступательных действий по освобождению оккупированных территорий", — заявил главнокомандующий.

Ранее "Комментарии" писали, что 16 августа бывший директор департамента Министерства обороны Украины получил сообщение о подозрении в превышении военным служебных полномочий. Чиновнику инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины.

По материалам следствия, чиновник провел закупку некачественных антиснайперских систем. Их общая стоимость составляет почти 9 млн гривен. Впрочем, технику отправили на экспертизу. Выяснилось, что антиснайперские системы имеют элементы, которые позволяют враждебным подразделениям вычислить размещение техники на поле боя. Обнаруженные демаскирующие элементы в системах ставили под угрозу жизни военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Также известно, что эти системы вообще не отвечали потребностям закупки. Следствие считает, что сумма закупки равна сумме нанесенного ущерба государству.

Напомним, к 30-й годовщине провозглашения независимости Украины военнослужащие Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины получат премии. Соответствующий приказ уже подписан командующим Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковником Александром Сирским. Согласно приказу премии получат военные, которые были ранены и получили физические повреждения в зоне проведения операции Объединенных сил. По словам Александра Сирского, премирование — это не только знак заботы о военных, но и уважения к их службе. Командующий также отметил, что сейчас создаются условия, чтобы каждый, кто получил ранения, смог остаться на службе при наличии желания.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IVkZx-7YquY&list=PLhhqIPdCjhzqEQ6KZFiSzoIIuWOXbwm-D&index=4
Теги:
comments

Обсуждения

МышаД.

сегодня, 15:20

Да, Украина давно должна быть готова к наступлению. Сука -путин не успокоится, тварь кремлёвская.

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ