Украинизация сферы обслуживания: последствия и угрозы

Сферу обслуживания в Украине с 16 января должна перейти на украинский язык. Нарушителей ждут штрафы. О том, какие проблемы может принести очередной виток украинизации, запущенный ст. 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", принятого в конце каденции пятого президента Петра Порошенко, рассказали украинские эксперты.

"Главная задача языкового закона — интеграция граждан в государственную жизнь"

Руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум", политический эксперт Валерий Дымов считает решение о переходе сферы обслуживания в Украине на украинский язык абсолютно правильным.

"Напомню предысторию вопроса. В 2012 году был одобрен языковой законопроект Кивалова-Колесниченко. Позже Конституционный суд признал его не соответствующим Основному закону. Образовался правовой вакуум, который Верховная Рада должна была заполнить соответствующим законом. И она выполнила свои обязательства. Не имеет значение, что это было под конец пребывания Порошенко на посту президента. Закон должен был быть принят. И его приняли", – подчеркивает эксперт.

Он отмечает, что главная задача языкового законодательства – интеграция граждан страны в государственную жизнь. И чем больше вокруг будет украинского языка, тем легче будет эта интеграция, уверен Валерий Дымов.

"Урегулированием этих моментов занимается языковой омбудсмен (Уполномоченный по защите государственного языка). Сейчас этот пост занимает Тарас Креминь. Напомню, что никто штрафовать за нарушение языкового законодательства сразу не будет. Изначально представителю сферы обслуживания объявят предупреждение с требованием устранить зафиксированные нарушение в течение 30 дней. К тому же, штрафовать нарушителей власти смогут только с 2022 года, – подчеркивает эксперт. – Но я уверен, что до этого, скорее всего, не дойдет. И никаких проблем с имплементацией этого закона не будет. Ситуацию, конечно, могут попытаться использовать в своих интересах некоторые политические силы. Но последние примеры (в той же одесской школе, где преподаватель выставила девочку на посмешище за то, что та говорила на украинском) показывают, что защищать нужно именно украинский язык".

"Такие инициативы разрушают общество"

Директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко оценивает ситуацию следующим образом: "Бытовые проблемы вряд ли будут ощутимы. Так или иначе, все жители Украины, в том числе приехавшие издалека, знают украинский на бытовом уровне. А вот на политическом уровне людям, которые считают русский (венгерский, греческий или любой другой) язык родным, в очередной раз продемонстрируют, что Украина – не их государство".

По словам эксперта, будет нанесен удар по лояльности значительной части населения, по гражданской идентичности.

"Понятно, что никто в здравом уме не будет бросаться мелочью в продавцов или устраивать скандалы в кафе и ресторанах на языковой почве, – отмечает Сергей Белашко. – Но те, кто еще вчера был лоялен к украинскому государству, будут задумываться – а в чём смысл такой лояльности, которая оборачивается всё большим поражением в правах и показательным унижением? Почему украинизация проводится в карикатурной, бессодержательной, отталкивающей форме? Зачем им вообще такое государство, которое строится на противопоставлении граждан друг другу и сводится к символам и ритуалам?"

Эксперт считает, что все такие новации продвигают люди, которые чувствуют свою ущербность, неполноценность, второсортность.

"Для них это некий компенсационный механизм, – поясняет Сергей Белашко. – Классика люмпеновской культуры: "Кто был ничем, тот станет всем". Это небольшое, но сплоченное и агрессивное меньшинство, постоянно качает свои права, считая себя "солью земли" и обладателями природного права обустраивать эту землю, как им вздумается. До поры до времени большинство будет с пассивным одобрением выдавать им некие бонусы и компенсации (то в материальной, то в символической сфере). Но в какой-то момент всем станет очевидно, что такие инициативы разрушают общество, и этот тренд начнут жестко сворачивать. Очень вероятно, что это будет сопровождаться серьезным давлением внешних сил".

Как сообщал портал "Комментарии", во время встречи канцлер Германии Ангела Меркель спросила лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, понимает ли она украинский язык. Хотя общались лидеры на английском. Меркель во время встречи говорила об Украине и украинском языке.

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