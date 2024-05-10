Украине нужна демократия или сильный лидер: что ответили граждане

59% украинцев убеждены, что для Украины сохранение демократической системы важнее, чем сильный лидер, говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии.

Украинцы поддерживают демократический курс. Фото из открытых источников

У украинцев спросили, что для них важнее иметь демократическую систему или сильного лидера. 59% граждан ответили, что более важна демократическая система. В то же время 32% заявили, что Украине важнее иметь сильнейшего лидера.

Согласно результатам опроса, 57% опрошенных считают, что Украина является демократической страной. 14% респондентов уверены, что Украина скорее или полностью диктаторская. В то же время, 27% украинцев утверждают, что в Украине наблюдается баланс между диктатурой и демократией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Швейцарский мирный саммит – это возможность показать, что Украину поддерживают не только страны Запада, но и большинство государств Глобального юга, имеющих собственные отношения с Россией и с которыми Кремль не захочет ссориться и вносить в список недружественных государств , считает политолог Игорь Чаленко. По словам политолога, Киеву важно получить публичную поддержку лидеров государств украинской формулы мира, чтобы в будущем у них было меньше возможностей для маневров.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что офицеры Вооруженных сил Украины опасаются, что линия фронта может обрушиться этим летом в результате масштабного российского наступления. Как пишет издание Politico, высокопоставленные украинские военные на условиях анонимности сообщили, что по их мнению, летом в ходе наступления россияне могут прорвать линию фронта. По их мнению, это может произойти, поскольку командование армии РФ готово к большим потерям, а моральный дух и решительность украинских солдат ослаблены.