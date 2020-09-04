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Украинцы стали меньше доверять Зеленскому - опрос

Новый опрос показал, кому больше и меньше всего из государственных органов доверяют украинцы

сегодня, 11:39
Автор:

Таисия Ерохина

Уровень недоверия украинцев к президенту Владимиру Зеленскому вырос с 31% (в декабре) до 49% в июле. Об этом свидетельствует результат исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова и Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива" 3-9 июля.

Как показал опрос, больше всего граждане Украины доверяют Вооруженным Силам Украины (65%), Церкви (63%), волонтерам (63%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (53%), добровольческим батальонам (53%), а также Государственной пограничной службе (52%), украинским СМИ (50%), Национальной гвардии Украины (49%) и общественным организациям (47%).

Украинцы стали меньше доверять Зеленскому - опрос

Тогда как 49% опрошенных не доверяют президенту, 75% - Верховной Раде Украины, 72% - Кабинету министров, 78% - государственному аппарату (чиновникам).

Кроме того, преимущественно с недоверием респонденты относятся к судебной системе в целом, Верховному Суду, местным судам, прокуратуре, НАБУ, САП, Антикоррупционному суду и НАЗК.

Добавим, что от 54% до 58% участников опроса не доверяют национальной, патрульной полиции, а также СБУ.

Уровень недоверия к партиям тоже высок - 71%, а не доверяет профсоюзам - половина.

Отмечается, что специалисты увидели тенденцию снижения уровня доверия к органам власти. По сравнению с декабрем уровень недоверия украинцев к Кабмину вырос на 20,5%, к Раде - 21%, а к президенту - 18%.

Напомним, Аваков оказался в топе антирейтинга: украинцы больше всего не любят силовиков.







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