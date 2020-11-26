Украинцев с коронавирусом решили отслеживать через смартфоны: что из этого выйдет

В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что готовят законопроект для запуска мобильного приложения с автоматическим отслеживанием больных COVID-19 и контактных лиц. Насколько это реально, эффективно и законно рассказали украинские эксперты.

Политолог, директор Департамента внутренней политики и коммуникации Украинского института политики (УИП) Елена Броницкая считает, что введение такой системы вполне реально.

"В этой команде власти — многие за диджитализацию, есть даже профильный министр, – поясняет она. – Вопросы законности такой процедуры могут отойти на второй план, когда речь будет о сохранении здоровья и жизней людей. То есть, если бы всё ради людей, по-человечески, — это было бы неплохо. Однако есть одно большое НО…"

По словам Елены Броницкой, то, что в других странах, возможно, сработало бы (и срабатывает), в Украине сталкивается с тотальной коррупцией.

"У нас даже на правильных моментах наживаются. Идет разворовывание на всех уровнях, – подчеркивает эксперт. – Так что и в этом случае будут обворовывать. Как в случае с ковид-фондом и "Большой стройке". К тому же – никто не несет наказание. В итоге из-за тотальной коррупции у нас даже вопрос здоровья нации – под угрозой".

"Заставлять устанавливать приложение — незаконно"

Применение мобильного приложения для отслеживания больных COVID-19 и их окружения будет абсолютно неэффективным. Главная цель — один из способов освоения бюджетных средств. Есть вопросы и по законности процедуры. Так считает вице-президент Всемирного юридического альянса, старший партнер в Адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислав Кравец.

"Заставлять установить это приложение лиц, заразившихся ковидом, либо находящихся с ними в контакте, это – незаконно. Равно как отслеживать их перемещение, – уверен эксперт. – Подобный контроль противоречит нормам Конституции, гарантирующим свободу перемещения и невмешательство в личную жизнь граждан. Как противоречит Основному закону и то, что людей, пересекающих донбасские КПВВ или границу, заставляют устанавливать приложение "Дія". Всё это идет вразрез с Конституцией".

Эффективности такая система контроля также не гарантирует, считает Ростислав Кравец.

"У нас пытаются копировать некие мировые практики. Но в итоге получаются полумеры, к тому же, без учета украинских реалий. Установка подобного приложения не изолирует человека, – говорит эксперт. – Ведь даже постановлением Кабмина одинокие лица престарелого возраста, не имеющие родственников, могут выходить за продуктами или за лекарствами. А ведь они могут быть потенциальными разносчиками инфекции".

Ростислав Кравец резюмирует: "Идея – нежизнеспособна, цель – запустить руку в и без того скудный бюджет. По моему мнению, на поддержку подобной системы, равно как системы мониторинга и контроля, необходимо будет затратить до 100 млн грн. Куда разумнее использовать эти средства на закупку тех же тестов".

Как сообщал портал "Комментарии", министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине готовится законопроект для запуска мобильного приложения для отслеживания больных COVID-19. В Украине остро стоит вопрос контроля людей, которые находятся на самоизоляции. Минздрав уже пытался создавать базы больных и отслеживать их. Но на 120-130 тысяч не найдётся персонала, который бы мог постоянно следить за местоположением граждан. По словам министра, такую объемную работу сможет выполнить только автоматическая система.

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