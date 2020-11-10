Украина возобновила пропуск людей через линию разграничения

Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе сообщила в Facebook, что отныне Украина будет пускать граждан через линию разграничения на Востоке. Произойдет это по договоренности Трехсторонней контактной группы в рамках Парижского саммита. На всех пунктах въезда-выезда будут пускать как граждан, так и транспортные средства. Пропуск будет проводиться ежедневно с 8.00 до 18.00.

Фото: bigmir.net

На территории Донецкой области можно пересечь линию разграничения в населенных пунктах "Гнутово", "Новотроицкое", "Марьинка", "Майорское", на Луганщине — в "Станице Луганской" и во вновь контролируемых пунктах въезда-выезда "Счастье" и "Золотой".

Согласно нормам карантина, всем, кто будет пересекать пункты, должны измерять температуру, проверять наличие защитной маски. Все, кто желает пересечь линию разграничения, должны соблюдать социальную дистанцию.

Украинская делегация сообщает и то, что со стороны России пунктов пропуска не было открыто несмотря на договоренности.

Также, напоминаем, вице-премьер Алексей Резников отметил , что договоренности, достигнутые на "нормандском саммите" почти выполнены.

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