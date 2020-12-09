Украина протестует против приватизации винзавода «Массандра»

Винодельческое предприятие "Массандра", которое находится в оккупированном Крыму, планируют продать. Как сообщает украинское министерство иностранных дел, МИД в связи с предстоящей возможной продажей обратился к мировому сообществу, чтобы бизнесмены не участвовать в торгах "Массандры", которая принадлежит Украине. ФОТО: Из открытых источников

Как говорится в заявлении пресс-службы, продажа старейшего украинского винодельческого завода нарушает нормы международного права и является прямым нарушением украинского закона. Любое подобное отчуждение украинского имущества, сообщает МИД, является преступлением.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с запланированной так называемой "приватизацией", — говорится в сообщении.

Отметим, "Массандра" - один из крупнейших заводов вина в Европе, в его хранилище находится более миллиона бутылок вина. Все, кто ранее до оккупации приезжал в Крым, всегда помещали старейший завод вин. Три года назад в отношении экспроприированного российской оккупационной администрацией предприятия "Массандра" указом президента Украины введены санкции.

Напомним, "Комментарии" писали, что президент России подписал закон о наказании в виде лишения свободы на срок до 10 лет за отчуждение части территории России и призывы к этому. Изменения вносятся в УК и статьи 30 и 31 УПК России. Теперь экстремизмом считается не только нарушение территориальной целостности России, но и призывы к этому. За публичные призывы, высказанные впервые, грозит административный штраф; за повторное нарушение в течение года предусмотрена уголовная ответственность. Штраф составит от 200 тыс. рублей (2715 долларов) до 400 тыс. руб. (5400 долларов).

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