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Украина протестует против приватизации винзавода «Массандра»

Украина протестует против приватизации винзавода «Массандра» и называет это нарушением норм международного гуманитарного права, которое исключает национализацию или дальнейшую «приватизацию» имущества государством-оккупантом

сегодня, 20:42
Автор:

Ольга Чародий

Винодельческое предприятие "Массандра", которое находится в оккупированном Крыму,  планируют продать. Как сообщает украинское министерство иностранных дел, МИД в связи с предстоящей возможной продажей обратился к мировому сообществу, чтобы  бизнесмены не участвовать в торгах "Массандры", которая принадлежит Украине. 

Украина протестует против приватизации винзавода «Массандра»

ФОТО: Из открытых источников

Как говорится в  заявлении пресс-службы, продажа старейшего украинского винодельческого завода  нарушает нормы международного права и является прямым нарушением украинского закона. Любое подобное отчуждение украинского имущества, сообщает  МИД, является преступлением.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с запланированной так называемой "приватизацией", — говорится в сообщении.

Отметим, "Массандра" -  один из крупнейших заводов вина в Европе, в  его  хранилище  находится  более миллиона  бутылок  вина. Все, кто ранее до оккупации приезжал в Крым, всегда помещали старейший завод вин. Три  года назад в отношении экспроприированного российской оккупационной администрацией предприятия "Массандра" указом президента Украины введены санкции.

Напомним, "Комментарии" писали, что президент России подписал закон о наказании в виде лишения свободы на срок до 10 лет за отчуждение части территории России и призывы к этому. Изменения вносятся в УК и статьи 30 и 31 УПК России. Теперь экстремизмом считается не только нарушение территориальной целостности России, но и призывы к этому. За публичные призывы, высказанные впервые, грозит административный штраф; за повторное нарушение в течение года предусмотрена уголовная ответственность. Штраф составит от 200 тыс. рублей (2715 долларов) до 400 тыс. руб. (5400 долларов).



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Источник: https://mfa.gov.ua/news/komentar-mzs-ukrayini-shchodo-zaplanovanoyi-nezakonnoyi-privatizaciyi-derzhavnogo-koncernu-masandra
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